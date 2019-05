Wired Next Fest 2019 a Milano | cosa vedere domenica

Jimmy Wales al Wired Next Fest : “La censura è la vera minaccia alla società” : Ha appena compiuto 18 anni e si sente “orgoglioso” del percorso fatto fino ad ora. Pronto rilanciare, seguendo sempre la sua strada. Jimmy Wales, fondatore di Wikiepdia, sul palco del Wired Next Fest si presenta come un vero guru del web e Festeggia la maggiore età della più grande enciclopedia gratuita al mondo. “Nei prossimi anni – ha assicurato Wales – non aspettiamoci da Wikipedia grandi cambiamenti, ma posso ...

Faggin - inventore del microchip - al Wired Next Fest : “Sviluppiamo la nostra coscienza per non diventare schiavi di chi fa le macchine” : Federico Faggin sul palco (foto: Zoe Vincenti/Ernesto Ruscio) In principio fu l’Intel 4004, il primo microprocessore della storia, prodotto e commercializzato nel 1971. Poi arrivarono i suoi successori, l’8008, il 4040 e l’8080, architetture tecnologiche ognuna capace di creare il mondo che conosciamo oggi. E tutte con le stesse iniziali incise su un angolo, quelle del loro – è il caso di dirlo – creatore: FF, Federico Faggin, per molti lo ...

James Rollins al Wired Next Fest : “Le tecnologie hanno sempre lati oscuri” : (foto: Ernesto Ruscio) Ex veterinario, speleologo, subacqueo, ma soprattutto scrittore di libri di avventura che sono divenuti dei grandissimi bestseller: James Rollins è tutto questo e al Wired Next Fest 2019 di Milano è intervenuto per parlare della sua attività di autore ma soprattutto per presentare la sua ultima opera, Il segreto dell’inquisitore (Editrice Nord), che fonde come di consueto misteri del passato e risvolti tecnologici ...

Le foto dei concerti del Wired Next Fest 2019 a Milano : Come da tradizione il Wired Next Fest 2019 è anche un’occasione per godere di tanti appuntamenti musicali dal vivo. La prima giornata dell’edizione milanese si è conclusa infatti con una serie di concerti imperdibili: ad animare la serata ci hanno pensato Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours che hanno riproposto alcuni dei successi del loro gruppo e hanno regalato al pubblico del parco di Porta Venezia alcune ...

We Generation - al Wired Next Fest il viaggio delle nuove generazioni nel futuro : Giacomo Mazzariol, Sara Wheaterly e Fabio De Benetti al Wired Next Fest 2019 (foto: Zoe Vincenti) Preparare i leader di domani, le loro carriere e le loro traiettorie professionali, rivolgendosi in particolare alla generazione degli attuali ventenni. È questo l’obiettivo del progetto We Generation, realizzato da Audi in collaborazione con H-Farm e arrivato anche al Wired Next Fest di Milano con un talk e due workshop che hanno visto la ...

Wired Next Fest - ecco dove va la frontiera delle conoscenze sullo Spazio : (foto: Vincenti/Ruscio) È sicuramente un’annata eccitante per gli appassionati di Spazio e il tema non può certo mancare al Wired Next Fest 2019. Ricorrono i 50 anni dell’allunaggio, la Nasa ha appena rilanciato i programmi per un nuovo approdo sul satellite terrestre entro il 2024 e a breve anche Luca Parmitano tornerà nello Spazio con la missione Beyond. Ma anche per la scienza è un 2019 dai grandi annunci: il riferimento va ...

Al Wired Next Fest Reale Mutua premia la startup Express Care : (foto: Selene Maestri, Ernesto Ruscio, Franck Russo, Zoe Vincenti) È Express Care la vincitrice dell’edizione 2019 di Welfare Together, la call for ideas promossa da Reale Mutua e dedicata all’innovazione rivolta ai Caregiver. Un concorso che ha visto il suo epilogo sul palco del Wired Next Fest, con il pitch dei cinque finalisti. In palio un contributo a fondo perduto di 20mila euro oltre a servizi di tutoring per un valore di ...

Elio e Franco Losi - agli lieni Uaired atterrano al Wired Next Fest : (foto: Vincenti/Ruscio) Nell’Oltrepò, dove non te lo aspetti, vivono anche gli Uaired: sono alieni atipici, che possono disaccoppiare identità e corpo e sono sempre connessi fra loro. Cambieranno la quotidianità del provinciale Gec, che dovrà scoprire il loro mistero per prendere una decisione da cui dipende il futuro dell’umanità. Una storia tra fantascientifico e surreale quella raccontata da Elio e Franco Losi nel romanzo dal ...

Più donne nella scienza e tecnologia : Barbie rilancia la sfida al Wired Next Fest : (foto: Vincenti/Ruscio) Milioni di bambine nel mondo giocano con Barbie e sognano di diventare astronaute e dottoresse ma a un certo punto, già verso i sei anni, interviene il dream gap. Ossia si smette di credere che certi traguardi siano possibili per una donna e si prendono altre strade. Il risultato? Ci sono poche donne nell’area Stem, quella che include scienze, tecnologia, matematica, ingegneria. È una situazione che va cambiata e su ...

Oggi ai Giardini Indro Montanelli, l'edizione 2019 del Wired Next Fest di Milano entra nel vivo. La seconda giornata del Festival sarà ricca di ospiti italiani e internazionali, su tutti il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales. E poi, al mattino, il cosmonauta Walter Villadei, Elio e Sofia Viscardi, al pomeriggio Federico Faggin, Levante, Giovanni Allevi, Alessandro Baricco, Guido Tonelli e ...

Le foto di exhibit e workshop al Wired Next Fest 2019 : Il Wired Next Fest non è solo incontri, interviste e panel, ma offre anche molte opportunità per imparare e fare nuove esperienze: sono questi gli obiettivi degli exhibit e dei workshop che animano i tre giorni del Festival di Wired dal 24 al 26 maggio al parco di Porta Venezia di Milano. Fra tutti non può mancare come ogni anno il Fab Lab, che propone una mostra dedicata alle sue macchine, progettate anche con stampanti 3d e taglio laser, ma ...

Wired Next Fest 2019 a Milano - cosa vedere oggi : oggi ai Giardini Indro Montanelli, l’edizione 2019 del Wired Next Fest di Milano entra nel vivo. La seconda giornata del Festival sarà ricca di ospiti italiani e internazionali, su tutti il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales. E poi, al mattino, il cosmonauta Walter Villadei, Elio e Sofia Viscardi, al pomeriggio Federico Faggin, Levante, Giovanni Allevi, Alessandro Baricco, Guido Tonelli e gli Ex-Otago. Senza dimenticare gli exhibit e i ...

Elio Germano al Wired Next Fest : un segnale d’allarme a teatro in realtà virtuale : (foto: Zoe Vincenti/Ernesto Ruscio) Al Wired Next Fest l’attore Elio Germano lancia più di un segnale di allarme: contro l’informazione fatta solo di opinioni, contro la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura e distrazione di massa, contro una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia. segnale d’allarme – La mia battaglia è però ...