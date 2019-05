Va a casa della sua ex | ucciso dal nuovo compagno

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Cristina Bassi La vittima non accettava la finerelazione. I due stavano insieme soltanto da dieci giorni Milano Un exgeloso e una violenta lite con il rivale finita nel sangue. Così è mortoda una coltellata Giuseppe Alessio, detto Peppe, 43enne di Cusano Milanino di origini calabresi e pluripregiudicato. Per l'omicidio i carabinieri hanno fermato ilsua ex, Paolo Minolfi, 37enne incensurato. I fatti sono stati ricostruiti dai carabinieriStazione di Cusano Milanino, una cittadina poco a nord di Milano, e da quellicompagnia di Sesto San Giovanni. Le indagini sono in corso. Nella mattinata di ieri, intorno alle 11, Alessio si sarebbe introdotto nel cortilevilletta di Cusano in cui vive la donna che aveva avuto una relazione con lui, Sara B., di 41 anni. Non è chiaro come abbia fatto a entrare, forse ha ...

matteosalvinimi : #Salvini: l’Europa della precarietà entra in casa nostra, nel frigorifero, nelle banche e sul Lavoro: la precarietà… - matteosalvinimi : 'Basta basta Salvini!'. 'Casa per tutti, lavoro per tutti!'. 'Condannare a Salvini, ASSASSINI!'. Che bello il model… - GrandeFratello : Questa mattina @vladiluxuria è uscita dalla Casa di Grande Fratello per un importante impegno preso precedentemente… -