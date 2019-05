Rissa choc in Erasmus a Cadice | ecco i nomi dei quattro italiani arrestati

Spagna - 4 italiani arrestati dopo Rissa/ Video choc : grave ragazzo colpito alla testa : Spagna, 4 italiani arrestati dopo rissa a Cadice: grave ragazzo colpito alla testa da un calcio. Le ultime notizie e il Video choc del pestaggio.

Cadice - la lite poi la Rissa choc : arrestati 4 italiani in Erasmus : Luca Sablone Il pestaggio nel quartiere della movida: un pugno in faccia poi il calcio alla testa. Gravissimo uno spagnolo Un giovane di Cadice è ora sedato e in prognosi riservata dopo aver subito un'aggressione brutale a Punta de San Felipe; attualmente quattro cittadini italiani sono in stato di fermo nella stazione di polizia di San Fernando, in attesa di essere portati davanti al giudice. I quattro giovani sarebbero studenti ...

