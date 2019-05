Il vigile urbano che ha bloccato le auto per far attraversare un vecchietto | «Non ci ho

vigile urbano si tuffa in mare e salva un delfino che si era spiaggiato : I vigili urbani di Orbetello (Grosseto) hanno salvato un delfino che si era spiaggiato sull'arenile, alla Goletta della Giannella. Una signora che aveva visto l'animale ha chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati tre agenti della Polizia municipale: Palma Lo Russo, Luigi Ferrante e Carmelo Cocuzza. Uno di loro si è tolto le scarpe e tirato su i pantaloni, per riportare il delfino in acqua. Ma non vi è riuscito. Così, dopo vari tentativi, ...