Giornata del Sollievo a Ragusa

Serie A - ultima Giornata in DIRETTA : i verdetti dopo i match delle ore 20.30 : Ultimi 90 minuti in Serie A. Oggi domenica 26 maggio si completa infatti l'ultima giornata di campionato e le partite delle 20.30, che seguiremo live, saranno fondamentali per determinare la classifica finale del torneo. Cosa si decide nell'ultima giornata La Juventus ha già vinto il campionato, al secondo posto c'è il Napoli. Entrambe sono già in Champions League e rimangono da assegnare il terzo e quarto posto. Se lo giocano, in ordine di ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : prima Giornata di finali. Sei le specialità olimpiche in acqua : prima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: dodici le finali odierne, sei in specialità olimpiche e sei in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. Si impongono tutti i grandi favoriti della vigilia nelle specialità olimpiche, con il lusitano Fernando Pimenta che fa il bis nel K1 su 500 e 1000 metri. SPECIALITA’ olimpiche Nel K1 200 ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della settima Giornata. La finale sarà Cina-Giappone : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella settima giornata di gare si sono completate le semifinali per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne il Giappone elimina l’Indonesia 3-1, mentre la Cina spazza via la Thailandia per 3-0. Di seguito tutti i risultati odierni: Semifinali Cina-Thailandia 3-0 ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong bt Dechapol PUAVARANUKROH ...

Giornata del sollievo al Policlinico Gemelli : domani 26 maggio : domani, domenica 26 maggio, nella Hall della Fondazione Gemelli, sarà celebrata la Giornata nazionale del sollievo, organizzata da Fondazione Ghirotti

Fiorentina - il terremoto in serie A all'ultima Giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Le partite dell’ultima Giornata di Serie A e dove vederle : Ci sono ancora in ballo alcuni posti per le coppe europee e una retrocessione, rischia anche la Fiorentina

Vela - Europei Laser 2019 : Tom Burton e Anne Marie Rindom in testa prima dell’ultima Giornata - azzurri nelle retrovie : Proseguono con la quinta e penultima giornata di gara gli Europei Laser 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che raccoglie presso la cittadina portoghese di Vila Nova de Gaia, nei pressi di Porto, le stelle della disciplina olimpica. Il programma della competizione non prevede lo svolgimento delle Medal Race e dunque saranno le due regate conclusive di domani e definire la classifica generale e di conseguenza ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : a Mark Mcauley e Filippo Moyersoen le gare di Giornata - la Svezia vince la Coppa delle Nazioni : Venerdì scoppiettante a Roma, dove nella magica cornice di Villa Borghese sono andate in scena molte gare della rassegna Piazza di Siena 2019, annuale manifestazione di Equitazione, che anche oggi ha riservato molto spettacolo e divertimento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dalla gara delle ore 9, che al Galoppatoio ha visto prevalere un italiano, Filippo Moyersoen, che in sella al suo Bellami è ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della sesta Giornata. Giappone ed Indonesia in semifinale : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella sesta giornata di gare si sono completati nel Gruppo 1 i quarti di finale per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne il Giappone elimina la Malesia per 3-0, mentre l’Indonesia batte Cina Taipei 3-2. Di seguito tutti i risultati odierni: Quarti Gruppo 1 Giappone-Malesia 3-0 Indonesia-Cina Taipei 3-2 Spareggi ...

Le foto della prima Giornata del Wired Next Fest 2019 a Milano : È iniziato il Wired Next Fest 2019 a Milano: questa nuova edizione milanese è dedicata al futuro e sul palco si alternano tantissimi protagonisti della scienza, dell’innovazione, della politica e della cultura. Tra i protagonisti che si alterneranno sul palco ci sono l’astrofisica Sandra Savaglio e il fumettista Zerocalcare, gli economisti Giulio Tremonti e Carlo Cottarelli e gli attori Alessandro Borghi e Elio Germano. In più ...

Vela – GC32 Racing Tour : prima Giornata della Villasimius Cup - tutti i risultati e la classifica generale : Si è aperta l’edizione 2019 della GC32 Racing Tour, la classifica aggiornata dopo la prima giornata di regata Ci sono giorni in cui ci si prova… Per la prima giornata della GC32 Villasimius Cup, l’evento di apertura del GC32 Racing Tour 2019 che si corre in acque italiane, è stato un bel sud-ovest a dare il benvenuto sulle banchine del Marina di Villasimius ai dieci equipaggi partecipanti. Sfortunatamente però, una volta usciti in ...

Genova - antagonisti contro il comizio di Casapound : il raccontro della Giornata tra lacrimogeni - cariche e scontri : Una giornata di disordine pubblico come non se ne vedeva dai tempi del G8 a Genova, con oltre 300 operatori di polizia in tenuta anti-sommossa per garantire la sicurezza del comizio conclusivo di Casa Pound in Liguria che alla fine vedrà la partecipazione di non più di una ventina di attivisti. Sei feriti tra i quali il giornalista di Repubblica Stefano Origone, pestato a sangue da un gruppo di poliziotti che gli hanno procurato un trauma ...

Badminton - Sudirman Cup 2019 : i risultati della quinta Giornata. La Cina elimina la Danimarca : Prosegue a Nanning, in Cina, la Sudirman Cup di Badminton, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nella quinta giornata di gare sono iniziati nel Gruppo 1 i quarti di finale per l’assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne la Cina elimina la Danimarca per 3-1, stesso punteggio che premia la Thailandia contro la Corea del Sud. Di seguito tutti i risultati odierni: Quarti Gruppo 1 Cina-Danimarca 3-1 Thailandia-Corea del Sud ...

Sanità - terapia del dolore : una Giornata per il diritto a non soffrire sia fisicamente che moralmente : Presentata oggi a Roma della XVIII giornata nazionale del sollievo, in programma domenica. Un’occasione per fare il punto sull’applicazione della Legge 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore. Formazione degli operatori per promuovere l’umanizzazione delle cure e assistenza sul territorio “senza dolore”: questi sono i due aspetti fondamentali in materia di cure palliative e terapia del dolore ...