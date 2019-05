Dopo il voto | il caos | alta tensione al Quirinale Retroscena | la più grande paura di

Giancarlo Giorgetti - la resa dei conti il giorno Dopo il voto : il dato che il governo non può ignorare : Per capire come sarà andato davvero il voto per le elezioni Europee, sarà indispensabile secondo Giancarlo Giorgetti considerare la percentuale dell'affluenza, quasi quanto quella dei consensi che ogni singola lista riuscirà a raccogliere. Quel dato non può essere trascurato, soprattutto in un Paese

Matteo Renzi - il piano della scissione il giorno Dopo il voto : mossa kamikaze in stile Macron : C'è un esito già chiaro sul voto per le elezioni Europee che riguarda il Partito democratico di Nicola Zingaretti. dopo il 26 maggio, che lo voglia o meno il segretario dem, il suo partito subirà un'amputazione dolorosa quanto sanguinosa. A prescindere da quale sarà il risultato del Pd, le truppe an

Europee - Di Battista : “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza : “Senza donazioni - niente selfie” : Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Di Battista si è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “Dopo il voto delle Europee non cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il voto, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Europee - Meloni : “Dopo il voto FdI e Lega possono governare Paese. Io vorrei Ministero Sviluppo economico” : “Da queste elezioni Europee emergerà un dato e un fatto: Lega e Fratelli d’Italia avranno già da sole una maggioranza alternativa per governare. Lo dico perché l’ho visto accadere alle elezioni regionali degli ultimi mesi, quindi non c’è neanche bisogno di citare i sondaggi. Auspico che questo avvenga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dalla presidente di Fratelli ...

Cosa rischiano l'euro e le banche italiane Dopo il voto europeo : Milano. “Se queste elezioni cementassero l'aumento del populismo nell'Unione europea, è probabile che l'ulteriore livello di incertezza si ripercuoterà sui calcoli a più lungo termine degli investitori sulla futura crescita europea e sulla sopravvivenza della zona euro”. Così il gruppo d'investiment

Di Maio : «Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri» Lo scenario : voto anticipato Dopo l’estate : Il vicepremier pentastellato a #CorriereLive: «Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri».

Conte da Mattarella - dl sicurezza corretto : ma Cdm Dopo il voto : Alla fine passa la linea del «disarmo bilaterale». Nessun consiglio dei ministri prima delle Europee: il decreto sicurezza Bis di Matteo Salvini dovrà aspettare dunque, così...

Conte e (poi) Salvini salgono al Quirinale E il decreto Sicurezza slitta a Dopo il voto : Il capo del governo: nessuna censura preventiva dal presidente. Scontro Lega-M5S sull’abuso d’ufficio

Cdm Dopo il voto - tutti i decreti spot rinviati : “Quando sarà approvato il decreto Sicurezza bis? Presto spero, sto tornando a Roma per questo”. Matteo Salvini, intorno all’ora di pranzo, continuava imperterrito con il motivetto ripetuto ostinatamente negli ultimi giorni alla ricerca di uno spot elettorale prima del voto di domenica. Ma in quegli stessi minuti il premier Giuseppe Conte si trovava al Colle, a pranzo con il presidente Sergio Mattarella. Un paio ...

Consiglio dei ministri rinviato a Dopo il voto : slittano decreti sicurezza e famiglia Giorgetti : così non si può andare avanti : Salvini e Di Maio devono rinunciare ai provvedimenti bandiera (dl sicurezza bis e dl sulla famiglia) prima del voto. E salvini precisa: nel mio decreto l’immigrazione è una minima parte