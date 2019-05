inmeteo

(Di domenica 26 maggio 2019) Non c'è pace per gli stati del Midwest americano, colpiti nelle ultime settimane da numerose tempeste e decine di. Nelle ultime ore un nuovo vortice particolarmente intenso si è abbattuto...

InMeteo : NEWS: Devastante tornado si abbatte su El Reno: vittime e feriti - AdolfoCrotti : @fcin1908it Altro che 1 uragano, tu 6 stata 1 tornado, in 2 mesi l'hai scaraventato via!!!! Neanche' catrina' fu pi… - infoitestero : Devastante tornado sta distruggendo tutto: milioni di persone in stato di allerta. VIDEO e DIRETTA di quanto sta ac… -