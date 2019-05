Dazn – Paratici | “Per il nuovo allenatore aspettiamo per correttezza la fine di tutte le

forzazzurri

(Di domenica 26 maggio 2019) Fabio, è stato intervistato da. Le sue parole sul: “Se ci sarà da aspettare la finale di Europa League per Sarri? No, abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre scelte. Ci sono ancora molte competizioni in corso e finché non terminerannoè corretto rimanere su questa posizione. Guardiola? Credo che questo sia un mondo un po’ strano: non abbiamo avuto contatti e non ci abbiamo mai pensato, anche perché è unsotto contratto”. Il dirigente della Juventus ha aggiunto poi sul futuro di Dybala: “Non dobbiamo fare clamore o fare meglio sul mercato. Dobbiamo solo costruire la miglior squadra possibile, agiremo secondo le direttive del, prima di muoverci aspetteremo questo con molta calma. Leggi anche : SPAL-Milan streaming e tv, dove vedere la 38a giornata Serie A Napoli, stagione fallimentare? I fallimenti sono ...

