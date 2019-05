5 libri per capire l’Europa o quel che ne sappiamo finora

wired

(Di domenica 26 maggio 2019) (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Le elezioni europee, dopo la solita campagna elettorale a tratti estenuante, sono arrivate: ma su che cosa si vota oggi? Su che base culturale e sociale condivisa? Per provare a capirlo, possiamo iniziare da questi 5 titoli. Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta (Laterza) La vera lingua comune europea è la traduzione, disse una volta Umberto Eco. A meno che non sia il latino,lo dei romani che la unirono per la prima volta elo ecclesiastico che per secoli servì da lingua franca per un’unica grande élite transnazionale di teologi e giuristi. La vera lingua europea, forse, non esiste ancora: è come il sogno della lingua perfetta che ha accompagnato la storia del continente e ha innervato la sua filosofia. Dall’antico mito di Babele fino alle speculazioni sulle lingue del paradiso (e se fosse l’olandese?) per arrivare ...

