Xiaomi parla del suo futuro in Italia e degli smartphone 5G

Mentre Lei Jun parla dei piani di Xiaomi per il 5G spunta in Europa Black Shark 2 - già acquistabile a partire da 549 euro : Lei Jun pensa in grande riguardo al rapporto di Xiaomi con il mercato delle nuove reti: l'obiettivo è essere il primo produttore di smartphone 5G. E nel frattempo Black Shark 2 arriva in europa, già acquistabile sul sito ufficiale da 549 euro.