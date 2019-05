VIDEO Bologna-Napoli 3-2 | Highlights | gol e sintesi Santander segna la rete della

DIRETTA/ Bologna Napoli - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : in campo! : DIRETTA Bologna Napoli streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Diretta Bologna Napoli/ Streaming VIDEO e tv : tante emozioni e gol all'andata : Diretta Bologna Napoli Streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentottesima giornata del campionato di Serie A.

VIDEO Lazio-Bologna 3-3 : Highlights - gol e sintesi. Spettacolo all’Olimpico : Si è conclusa poco fa con lo spettacolare punteggio di 3-3 la sfida tra Lazio e Bologna, valevole per il penultimo turno del campionato di Serie A 2018-2019. Al gol di Correa arrivato al 13′ rispondono Poli e Destro al 50′ e 51′. L’uno-due non è però decisivo, perché Bastos trova il pareggio al 59′, prima del 2-3 di Orsolini al 63′. Di Milinkovic-Savic, invece, la rete del definitivo pari all’83’: ...

VIDEO/ Bologna Parma - 4-1 - : highlights - trionfo dei felsinei al Dall'Ara - Serie A - : Video Bologna Parma, risultato finale 4-1,: allo stadio Dall'Ara si è giocato il derby dell'Emilia, valido per la 36giornata del campionato di Serie A.

Maltempo Emilia-Romagna - il Savio esonda a Cesena : 2 persone soccorse - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : Il fiume Savio è esondato nella notte nel Cesenate, in particolare nella zona di via Pontescolle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio, con conseguenti disagi. Vigili del fuoco e protezione civile stanno monitorando soprattutto le zone di ...

Maltempo Emilia-Romagna : piena del Savio a Cesena - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : La circolazione ferroviaria è ferma dalle 07:50 di questa mattina sulla linea Bologna–Rimini, tra Cesena e Forlì, a causa del Maltempo: la misura è stata presa in via precauzionale in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall’acqua. sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. La piena del Savio a Cesena [VIDEO] L'articolo Maltempo ...

VIDEO/ Milan Bologna - 2-1 - : highlights - rilancio rossonero per la Champions - Serie A - : Video Milan Bologna, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida come posticipo della 35giornata di Serie A, giocato a San Siro.

Bakayoko vs Gattuso/ VIDEO - scontro durante Milan-Bologna "Fuck off man!" : Bakayoko si è duramente scontrato con il tecnico Gattuso in occasione di Milan-Bologna: ecco che cosa è accaduto al trentesimo minuto di gioco

Milan-Bologna - il rosso a Paquetà fa discutere : gli arbitri sono liberi di spingere i calciatori? [VIDEO] : Milan-Bologna, il rosso a Paquetà ha fatto molto discutere a causa del modus operandi dell’arbitro Di Bello Milan-Bologna, una gara molto tesa nel finale con diverse espulsioni e momenti di tensione da entrambe le parti. I rossoneri hanno vinto la battaglia ma non avranno nel prossimo turno contro la Fiorentina il talentuoso Paquetà a causa del cartellino rosso rimediato a pochi minuti dal termine. In realtà il calciatore brasiliano ...

VIDEO Gattuso-Bakayoko - lite furibonda in Milan-Bologna. Volano gli insulti : Davvero un episodio incredibile quello capitato ieri sera durante Milan-Bologna, posticipo della 35a giornata della Serie A 2018-2019 e sfida fondamentale per la squadra rossonera per tenere aperte le speranze di qualificazione per la Champions League. Nel primo tempo, il tecnico Gennaro Gattuso ha chiesto a Tiémoué Bakayoko di cominciare a scaldarsi per prendere il posto dell’infortunato Lucas Biglia, ma il giocatore francese ha mostrato ...

Milan-Bologna - follia di Paquetà : mette le mani addosso all'arbitro e viene espulso [VIDEO] : Il brasiliano si fa espellere per una follia commessa ai danni dell'arbitro, che lo manda sotto la doccia per avergli messo le mani addosso follia di Lucas Paquetà durante Milan-Bologna , il ...

VIDEO Milan-Bologna 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Suso e Borini fanno volare i rossoneri : Il Milan resta in corsa in chiave Champions League: tanta sofferenza, ancora molto nervosismo, ma arriva la vittoria nel posticipo della 35ma giornata del campionato di Serie A. Successo per 2-1 sul Bologna: Suso e Fabio Borini lanciano i rossoneri di Gattuso, poi arriva il gol di Mattia Destro che accorcia le distanze. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO dei gol e degli Highlights del match. Highlights Milan-Bologna 2-1 Ecco, per ...