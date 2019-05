Terminator Dark Fate | il trailer del film con Arnold Schwarzenegger

Terminator : Dark Fate - il teaser trailer del nuovo capitolo della saga : http://www.youtube.com/watch?v=jCyEX6u-Yhs Nonostante conti già sei titoli al suo attivo, la saga di Terminator sta per premere il pulsante reset: la prossima pellicola, che segna il ritorno alla produzione e alla sceneggiatura di James Cameron, s’intitolerà infatti Terminator: Dark Fate e sarà un sequel diretto del secondo film della saga, Judgment Day, cancellando così gli altri tre venuti in seguito. Ma soprattutto, come si vede nel ...