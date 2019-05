Scoperto nel cervello l’interruttore dei brutti ricordi

Scoperto nel bosco il bottino della banda del Nord Est : trovati gioielli per 1 milione di euro : Gli uomini della Squadra Mobile di Pordenone hanno Scoperto più di un chilo di gioielli dal valore complessivo di 1 milione di euro in un'area boschiva nei pressi di Conegliano. Si tratta del bottino messo insieme da tre ladri, che hanno effettuato ben 66 raid in ville e abitazioni del Nord Est tra il novembre 2018 e il febbraio 2019.

GF16 - Francesca De Andrè crisi nella casa dopo aver Scoperto del suo ex (VIDEO) : Grande Fratello 16, Francesca De Andrè scopre di essere stata tradita e subito dopo lasciata entra in crisi di nervi Inizia male la serata per Francesca De André. La puntata del Grande Fratello 16 inizia subito con le immagini del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, mostrate prima a Gennaro Lillio poi alla stessa Francesca. Foto … Continue reading GF16, Francesca De Andrè crisi nella casa dopo aver scoperto del suo ex (VIDEO) at ...

Tangenti in Lombardia - un ingegnere ha Scoperto la cimice nel climatizzatore La rete di Caianiello - «il manovratore» : Trovata nell’ufficio dove era stata pagata una mazzetta. La scorsa settimana il governatore leghista Attilio Fontana si era presentato dal procuratore Francesco Greco, a sorpresa: lunedì dovrà comparire in un interrogatorio sull’ipotesi di abuso d’ufficio

Iannone allo Scoperto - Belen lontana : nel suo letto c’è una donna - foto : Andrea Iannone allo scoperto, Belen è lontana: nel suo letto c’è una mora, lo scatto intimo del pilota Andrea Iannone ha voltato pagina. Belen Rodriguez sembra essere un lontano ricordo. Il pilota di Vasto nelle scorse ore è uscito allo scoperto, pubblicando tra le sue Stories Instagram uno scatto dall’alto tasso intimo: una donna sdraiata […] L'articolo Iannone allo scoperto, Belen lontana: nel suo letto c’è una donna, ...

Non c'è solo gasolio nello sversamento Scoperto ieri sul Nervia : analisi dell'Arpal ed indagini dei Carabinieri Forestali : Ci vorrà qualche giorno per capire con esattezza con sia stato effettivamente sversato ad un chilometro circa dal mare sul torrente Nervia, al confine tra Camporosso e Ventimiglia e scoperto nel tardo ...

Napoli - Scoperto falso dentista nella centralissima via Roma : 100 euro a visita : Il falso dentista è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei servizi di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, con particolare attenzione all'...

Archeologia - Scoperto un esemplare di 42.000 anni fa : è “l’animale dell’Era Glaciale meglio conservato mai trovato nel mondo” [FOTO] : L’area intorno alla città di Verchojansk, in Siberia, offre uno dei climi continentali più estremi della Terra, permettendo la conservazione di animali estinti sepolti in profondità nel permafrost. Nel 2018, ricercatori di zanne di mammut hanno scoperto la carcassa di un puledro di 42.000 anni fa nel cratere Batagaika durante i mesi estivi. I ricercatori russi della North-Eastern Federal University di Jakutsk sono riusciti ad estrarre i fluidi ...

Corruzione : Palmeri (M5S) - 'Così ho Scoperto i collegamenti di Arata nel trapanese' (2) : (AdnKronos) - La deputata grillina presenta così una denuncia per mancata trasparenza nella procedura - "nella richiesta dell'Aia da parte dell'azienda mancavano tutti gli allegati progettuali" dice -, il sindaco di Calatafimi chiede a Legambiente una relazione tecnica che conferma i dubbi dei Cinqu

Corruzione : Palmeri (M5S) - 'Così ho Scoperto i collegamenti di Arata nel trapanese' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Non avevo mai sentito parlare di Arata e quando mi sono occupata del progetto dell'impianto a biometano di Calatafimi non ho pensato che ci potessero essere collegamenti di questo tipo". A dirlo all'Adnkronos è Valentina Palmeri, la deputata regionale del M5S che con

Sclerosi multipla e orologio circadiano : Scoperto un possibile legame nell’insorgenza della malattia : Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato l’esistenza di singolari variazioni nella distribuzione geografica della prevalenza della Sclerosi multipla (SM): è ormai accertato che all’aumentare della latitudine aumenti anche la prevalenza di questa malattia autoimmune. Tuttavia, la causa scatenante di tale diversità fino a oggi è rimasta sconosciuta. Il nuovo studio coordinato da Enzo Agostinelli del Dipartimento di Scienze biochimiche A. ...

‘Ho cucinato strudel - ma nel forno c’erano 40mila euro e sono andati bruciati’ : così la Finanza ha Scoperto il maxi-evasore : Un’intercettazione telefonica, spuntata durante un’udienza del processo, che racconta – secondo l’accusa – di giri di soldi all’estero e tasse evase. Buffa, ma che allo stesso tempo rappresenta plasticamente la disponibilità di denaro contante che aveva Alberto Vazzoler, imprenditore veneto, ex guru del web ai tempi di NetFraternity, arrestato nel giugno di tre anni fa assieme a commercialisti, faccendieri, la ...

Astronomia - Scoperto nuovo pianeta nel sistema Kepler-47 : ha due Soli come Tatooine di Star Wars : La famiglia di Kepler-47, il sistema planetario con due Soli, come Tatooine di Star Wars, si allarga: è stato scoperto un terzo corpo celeste delle dimensioni comprese tra quelle di Nettuno e Saturno. Il sistema si trova a circa 3.340 anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Cigno, ed è l’unico sistema binario con più pianeti noto all’uomo (tutti gli altri mondi con due Soli scoperti fino ad ora sono “figli ...

Astronomia : Scoperto frammento di una cometa nel cuore di un meteorite : Ricercatori coordinati da Larry Nittler, della Carnegie Institution for Science, hanno scoperto il grano di una cometa nel cuore di un meteorite: il frammento incastonato nel “sasso spaziale” racconta la storia del Sistema Solare. Su “Nature Astronomy” gli esperti hanno spiegato che il frammento, che misura circa un decimo di millimetro di diametro, è stato individuato nel meteorite La Paz Icefield 02342, scoperto ...

Scoperto l'Homo luzonensis nelle Filippine : In una grotta delle Filippine sono state portati alla luce alcuni frammenti di ossa e di denti umani: l'analisi dei reperti ha sorpreso il mondo scientifico dal momento che si tratta di residui umani, ma appartenenti ad una specie finora sconosciuta. I frammenti appartengono ad almeno due individui adulti e un bambino di una specie vissuta oltre 50mila anni fa, di statura ridotta, chiamata dai ricercatori "Homo luzonensis". Una scoperta che ...