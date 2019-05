Rissa a Cadice | arrestati 4 italiani studenti Erasmus | grave un ragazzo spagnolo Video

Cadice - 4 studenti Erasmus italiani arrestati dopo Rissa Grave un giovane spagnolo : Il Diario de Cadiz pubblica un video shock dell’aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere quindi un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente, tra le urla degli amici

Spagna - Rissa fuori da un locale a Cadice : ragazzo in coma per un calcio in testa. Arrestati 4 studenti italiani in Erasmus : Una rissa sul retro di una discoteca, all’alba, nella zona della movida di Cadice, estremo Nord-Ovest della Spagna. Una violenza registrata in un video con un calcio alla testa che ha portato un ragazzo gaditano in coma e in prognosi riservata. Per questo motivo la polizia della città spagnola ha arrestato quattro giovani italiani, studenti in Erasmus, presunti responsabili del pestaggio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 7 fuori da ...