Poliziotti e centri sociali pari non sono

(Di sabato 25 maggio 2019) Giannino Della Frattina Tra lo Stato e l'antistato, sempre con lo Stato. Tra iche difendono la legge e i violenti che la violano, tutta la vita con i. E quindi, per quanto così spesso ricordato: dieci, cento, mille... Anzi centomila Pierpaolo Pasolini, invece che questa sinistra becera perché accecata e resa sempre più violenta dal proprio fallimento. Politico e di idee. Perché va bene la società liquida, la morte di Dio e il tramonto dei valori, ma qualche punto di riferimento ci dovrà pur essere. Per i nostri figli che ne hanno sempre più bisogno, prima che per noi. E così tra i delinquenti che mettono a ferro e fuoco Genova per impedire a CasaPound di manifestare le proprie idee e iche difendono la Costituzione, qualche differenza ci dovrà pur essere. Tra l'antistato deie lo Stato delle divise che difende chi è assaltato, ...

matteosalvinimi : #Salvini: i centri sociali che lanciano sassate ai poliziotti sono delinquenti, e i delinquenti vanno in galera. #tribu - giancarlobak : RT @giovannibernar3: Ogni partito non fuori legge ha diritto di fare comizi, per quanto brutte siano le cose che sostiene. Non spetta ai ce… - Franco40424199 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: i centri sociali che lanciano sassate ai poliziotti sono delinquenti, e i delinquenti vanno in galera. #tribu -