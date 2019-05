Palermo | Festival sviluppo sostenibile | Rap incontra i cittadini

Arriva a Palermo il festival della birra : 200 birre da gustare al Beer Bubbles : Assaggiare le 200 birre sarà difficile ma la sfida è aperta. In via Maqueda, dai Quattro Canti a via Torino, dal 6 al 9 giugno ritorna Beer Bubbles. I birrifici artigianali sono addirittura trenta da tutta Italia, con chicche provenienti da tutto il mondo. Ieri mattina, al fianco di Maurilio Cassata e Alessia Billitteri, organizzatori del festival, c’era Lorenzo Dabove – in arte Kuaska considerato il più grande esperto italiano – per tenere a ...