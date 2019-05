Milano | 43enne ucciso dal nuovo compagno della ex fidanzata

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019) Un uomo di 43 anni è deceduto questa mattina all'ospedale Niguarda didopo esser stato accoltellato poco prima nel cortile di una villettasua exa Cusano Milanino, alle porte del capoluogo lombardo. È accaduto intorno alle 11 di oggi e i contornivicenda sono ancora da definire. Non è chiaro perchè ilsi trovasse lì in violazione di una proprietà privata - non si esclude che l'uomo avesse iniziato a stalkerare la sua ex- ma quello che è certo che ildonna è uscito di casa per confrontarlo e nella colluttazione lo ha colpito con una coltellata ad un fianco.Le condizionivittima sono parse subito gravissime e la corsa in ospedale non è riuscita ad evitare il peggio. I carabinieri, intervenuti subito dopo l'aggressione, hanno fermato l'uomo che ha sferrato la coltellata, un 37enne originario di Paderno ...

