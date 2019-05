Milan | Jardim si defila | “Futuro? Ho due anni di contratto e resto al Monaco”

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Leonardosi vede ancora nel Principato. Esonerato e richiamato dopo la parentesi Henry, il tecnico esclude le voci che lo volevano al: “Ho ancora duedi– ha detto dopo la partita del Nizza – Ho firmato e ho corso un rischio ma siamo salvi e credo che resterò, anche se non dipende solo da me”.ha comunque le idee chiare su cosa fare per rilanciare il Monaco: “Più che pensare a giocatori nuovi, dobbiamo fare delle scelte perché abbiamo più di 72 giocatori sotto, troppi”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolosi: “Futuro? Ho duedial Monaco” CalcioWeb.

