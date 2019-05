Meteo | torna il maltempo | allerta al centro-nord | piogge e temporali

Meteo Sicilia - torna il maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Meteo - il potente tornado che ha devastato Jefferson City era almeno un EF-3 : “Sembrava un terremoto” [FOTO e VIDEO] : Un’analisi preliminare del Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha svelato che il potente tornado che ha devastato Jefferson City, capitale del Missouri, era almeno di categoria EF-3 sulla scala Fujita, che indica venti di almeno 254km/h. Il tornado ha toccato terra nella città alle 23:40 circa (ora locale) di mercoledì 22 maggio, distruggendo gli edifici e ribaltando le auto, come mostrano gli incredibili video che trovate in ...

Meteo - l'attacco polare : torna l'incubo di pioggia e freddo - ecco fino a quando : La nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo instabile o molto instabile su buona parte del Centro-Sud, con piogge e temporali che potrebbero sconfinare a tratti delle zone costiere. Il ramo più settentrionale del fronte potrebbe spingersi fino a coinvolgere anche parte del Nord Italia, soprat

Previsioni Meteo Piemonte : tornano i temporali - piogge intense nel weekend : “Un debole promontorio di alta pressione sul Mediterraneo occidentale favorisce condizioni in prevalenza stabili e soleggiate per oggi sul Piemonte, con lieve instabilità pomeridiana limitata alla fascia montana e pedemontana“: lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Piemonte. “Da domani una saccatura atlantica in graduale discesa dalle Isole Britanniche verso la Francia apporta flussi di aria più fresca in quota che ...

Meteo - nuovo round di violenti temporali negli USA : “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO] : Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado. “Un violento tornado ha colpito ...

Meteo - violenta ondata di maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Previsioni Meteo Lombardia : torna il sole - ma per poco : “Una vasta area depressionaria si muove lentamente verso l’Europa orientale consentendo un graduale miglioramento delle condizioni Meteo sulla Lombardia a partire da martedì“: lo prevede il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Il tempo rimarrà variabile, con ampie schiarite e qualche rovescio sui monti fino a giovedì. Venerdì evoluzione incerta con possibile nuovo debole peggioramento. Temperature in ripresa e su valori ...

Meteo - il maltempo dà una tregua : torna a splendere il sole : Dopo un susseguirsi interminabile di perturbazioni il Meteo ha finalmente offerto una tregua: nei prossimi giorni il sole splenderà su gran parte dell'Italia.Continua a leggere

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Sud Italia : forti piogge e vento - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo continua a tenere stretta la sua morsa sull’Italia e dopo le piogge torrenziali che da diversi giorni colpiscono il Centro, i fenomeni si estendono anche al Sud. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta proprio per le regioni meridionali dell’Italia. Livello di Allerta 1 per la Sicilia, il Sud Italia e le aree circostanti principalmente per forti raffiche di vento, isolata grandine di ...

Meteo - ancora piogge e freddo. Venerdì torna il sole - ma da sabato nuova perturbazione : Le insolite condizioni Meteo di questo mese di maggio sembrano non voler concedere nessuna tregua: anche oggi il maltempo sarà protagonista soprattutto al centrosud, idem domani. Venerdì tornerà il sole, ma già da sabato una nuova perturbazione si affaccerà al nord.Continua a leggere

Quando torna il caldo? Anche domani sarà un lunedì di allerta Meteo : Come spiega la protezione civile infatti per domani lunedì 13 maggio è prevista allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche...

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Pesante allerta Meteo della Protezione Civile : tornano pioggia - freddo e vento su tutta la penisola : Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e temporali specie sull’Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali, oltre a portare un deciso rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...