TelevideoRai101 : Lombardia, esonda fiume e allaga case -

Dopo la tempesta che ha messo in ginocchio le province di Bergamo e Brescia, le piogge hanno fattore il torrente Quisa.e stradete in zona Valbrembo. Il nubifragio ha sferzato in particolare i quartieri di Bergamo:Longuelo, Fontana, Castagneta, Valbrembo e Paladina. Vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi per glimenti.menti anche nel Pavese e nel Mantovano. Allerta gialla in molte zone della penisola, da Nord e Sud, comprese le isole Sicilia e Sardegna.(Di sabato 25 maggio 2019)