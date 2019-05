Prende il fucile e spara all’ex fidanzato della compagna dopo la scenata di gelosia

(Di sabato 25 maggio 2019) Notte die follia a Forlì, in via Guarini. Un 36enne particolarmente geloso è andato sotto casaex fidanzata con un bastone:le minacce è stato colpito per tre volte con undall'attuale compagnodonna. Uno dei proiettili di piombo (si tratta di un'arma ad aria compressa) potrebbe aver lesionato un polmone. La vittima è un 36enne pugliese residente in provincia di Forlì-Cesena. L'uomo,la conclusionestoria d'amore con una donna, si è recato pocole due di notte sotto casaex con un bastone. L'attuale compagnodonna (una 34enne di Forlì) ha reagito in modo folle. Ha imbracciato unad aria compressa (di libera vendita), si è affacciato da una finestra per "punire" l'exsua donna.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...