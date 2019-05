Fiorentina | parla Della Valle | “Trattativa con Commisso?” | la risposta del patron viola

Fiorentina - Montella in conferenza parla di futuro - Milan e calcio italiano : “In questi mesi ho studiato Klopp” : In campionato non ha ormai nulla da chiedere, la testa è solo alla Coppa Italia. Ma c’è chiaramente voglia di far bene per la Fiorentina, che domani potrebbe andare a Torino ad “assistere” ai festeggiamenti scudetto della Juve. Non è questo l’obiettivo di Montella, che ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida. Ecco le sue parole: “L’Allegri di Firenze? Mi piacerebbe avere degli obiettivi in ...