CorSport | Quagliarella al Napoli | dipende dalle mosse di Ferrero

(Di sabato 25 maggio 2019) La suggestionec’è, il Presidente De Laurentiis lo ha ribadito anche ieri nell’intervista a radio Kiss Kiss «Sarebbe romantico. Lui stesso è romantico: gli darei un posto d’onore». Anche il calciatore non ha fatto mistero che tornare asarebbe un sogno per lui, ma la palla ora passa al presidente, come scrive il Corriere dello Sport. La Samp ha già designato il successore di Fabio, Sam Lammers del PSV, ma non lascerà andare via tanto facilmente il suo attaccante che ha chiuso un campionato da Top vincendo la classifica dei cannonieri. Si attende solo che le prati si siedano per parlare concretamente della suggestione lanciata dalpresidente. L'articoloaldiilsta.

