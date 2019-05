Classifica Giro d’Italia 2019 | 14^ tappa | Nibali guadagna 4” su Roglic | Carapaz in maglia

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) La quattordicesimaha stravolto lagenerale deld’Italia. Richardha attaccato sulla salita del Colle San Carlo, è volato in discesa, è stato bravissimo lungo l’ascesa verso Courmayeur e ha ribaltato la situazione: l’ecuadoregno ha indossato larosa con 6 secondi di margine su Primoz. Lo sloveno ancora una volta ha marcato Vincenzoche ci ha provato sia in salita che in discesa ma non è riuscito a scalfire l’avversario, il capitano della Bahrain-Merida è comunque riuscito are quattro secondi sul rivale diretto grazie agli abbuoni di(terzo posto). Sprofonda Ilnur Zakarin, si difendono i vari Miguel Angel Lopez, Mikel Landa, Rafal Majka mentre si rivede Simon Yates anche se è lontanissimo. Di seguito lagenerale deld’Italia dopo la quattordicesima...

