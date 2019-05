Bologna | allenatore e squadra | l’annuncio di Saputo! “Lunedì i dettagli per il nuovo

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) “Lunedì in conferenza stampa entreremo neisia per ilche per gli obiettivi della”. Sono le importanti dichiarazioni patron delJoey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere ildove è stato all’inizio dell’anno”. Su Mihajlovic: “Sono contentissimo di aver scelto unche ha ridato gloria alla. Io credevo di avere unacompetitiva e l’abbiamo visto nella seconda parte della stagione. I giocatori avevano forse un po’ di paura di perdere e non la voglia di vincere, Mihajlovic ha cambiato la mentalità della”. Panchina Lazio, fumata nera con Simone Inzaghi: ...

