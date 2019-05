Anche la Fiorentina sarà americana

Fiorentina - continua la contestazione della tifoseria : adesso Anche Corvino nel mirino : Fiorentina, la curva Fiesole ha accusato Corvino d’essere un servo perfetto della famiglia della Valle: unico scopo le plusvalenze? “Corvino servo perfetto, le plusvalenze il vostro progetto“. Questo lo striscione della curva della Fiorentina, appeso alla cancellata alle spalle della Fiesole stamane. I tifosi viola hanno messo nel mirino anche Corvino, oltre alla proprietà targata della Valle, a causa delle recenti mosse ...

Calcio femminile - la Juve batte la Fiorentina e vince Anche la Coppa Italia : anche la Coppa Italia è della Juve, che così fa il doblete al femminile. batte la Fiorentina per 2-1 caratterizzando il primo tempo con due reti, controllando, subendo gol nel finale, senza poi ...

Non solo lo Scudetto - la Juventus femminile fa sua Anche la Coppa Italia : Fiorentina ko 2-1 : Coppa Italia femminile: dopo lo Scudetto la Juventus festeggia ancora, Fiorentina ko 2-1 La Juventus femminile dopo lo Scudetto, si aggiudica anche la Coppa Italia di calcio femminile. Le bianconere si sono imposte in finale per 2-1 sulla Fiorentina, allo stadio Tardini di Parma grazie ai gol di Ekroth all’8′ e di Cernoia al 30′. Nella ripresa al 29′ gol viola con Bonetti. Per la Juventus è la prima Coppa nazionale ...

Scontri tifosi Atalanta-Fiorentina - tanta tensione Anche dopo la partita : 15 poliziotti in ospedale : Una quindicina di agenti feriti, un tifoso viola denunciato e quattro bergamaschi in questura per accertamenti. E’ questo il bilancio dei tafferugli fuori dallo stadio il giorno dopo Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia. Gli Scontri sono avvenuti prima e dopo la partita con diversi assalti nei confronti delle forze dell’ordine che per garantire la sicurezza si sono schierati con circa 300 uomini tra polizia, carabinieri e ...

Atalanta-Fiorentina - tensione Anche nel post gara : 15 poliziotti feriti o contusi : I momenti di tensione prima dela gara. Ansa Dopo gli scontri che hanno preceduto il fischio d'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, a Bergamo sono stati registrati momenti ...

Juventus e Fiorentina - il duello continua Anche nella finale di Coppa Italia Femminile : ... con la presenza dei due tecnici delle finaliste, Rita Guarino e Antonio Cincotta , e delle calciatrici Cristiana Girelli e Alia Guagni, insieme al Vicesindaco con delega allo Sport del Comune di ...

La Juve perde Anche Dybala per infortunio : niente Fiorentina : Gli infortuni alla Juventus non finiscono mai. Nel giorno in cui si decide per l'operazione alla spalla di Mattia Perin, Allegri perde anche Paulo Dybala. L'argentino è uscito al 45' di Juve-Ajax per ...

Solo 35mila biglietti venduti con l’Arsenal ma non è una novità - facciamo peggio Anche della Fiorentina : E se neppure Napoli-Arsenal convince i tifosi ad andare al San Paolo, allora c’è davvero qualcosa che non va. La Gazzetta dello sport di oggi parla di soli 35.000 biglietti venduti per il match che vale la stagione in programma giovedì al San Paolo. Disamore, prezzi alti al San Paolo e impianto poco accogliente, questi i 3 motivi principali inquadrati dalla rosea. Ne restano soltanto quindicimila da vendere. Ad oggi ha fatto più spettatori ...

Fiorentina - Montella : 'Chiesa lo vedo più in avanti - Anche come seconda punta' : Vincenzo Montella , allenatore della Fiorentina , parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con il Bologna: 'Ringrazio il pubblico per avermi applaudito ed aver sostenuto la squadra. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il modo di stare in campo, prima con ordine poi attaccando. ...

Fondo Qatar interessato Anche alla Fiorentina? La precisazione del Presidente di Toscana Aeroporti : Non solo presunti contatti con la Roma, ma anche con la Fiorentina. anche la società viola nel mirino di un Fondo di investimento del Qatar, ma pure in questo caso arrivano le smentite. E’ Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, a precisare di non essere il mediatore di un ipotetico contatto tra le parti. Queste le sue parole: “Le ricostruzioni apparse sono prive di ogni fondamento. Il sottoscritto mai ha presento al ...

Calcio - Fiorentina : Vincenzo Montella chiamato al posto di Stefano Pioli? MAncherebbe solo l’ufficialità : Manca ancora l’ufficialità, ma l’ANSA ne è praticamente certa: la Fiorentina avrebbe individuato il successore del dimissionario Stefano Pioli. Si tratterebbe di Vincenzo Montella, l’Aeroplanino, pronto a planare a Firenze già domani: per lui si tratterebbe di un ritorno, dato che ha già allenato la compagine viola dal 2012 al 2015. Per i toscani stagione difficile in campionato, al decimo posto, lontano dalle posizioni che ...

Fiorentina - ufficiali le dimissioni di Pioli : Anche Freitas verso l’addio : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. “ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del Mister Stefano Pioli. L’allenamento odierno si sta regolarmente svolgendo sotto la guida dell’allenatore in seconda Giacomo Murelli”, si legge nel comunicato. Nelle prossime ore previsto un nuovo ribaltone, anche Carlos ...

DIRETTA/ Fiorentina Frosinone - risultato 0-0 - streaming video DAZN : reti biAnche : DIRETTA Fiorentina Frosinone streaming video DAZN: orario, probabili formazioni, quote e risultato live del lunch match per la 31giornata di Serie A.