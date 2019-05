Suor Cristina si svela | ecco cosa farà dopo Ballando con le Stelle

BALLANDO CON LE 2019 - 1A SEMIFINALE/ Diretta ed eliminati : Suor Cristina rivela... : BALLANDO con le stelle 2019 SEMIFINALE, eliminati e Diretta 24 maggio. Massimo Giletti e Francesca Piccinini ballerini per una notte.

Suor Cristina a "Ballando con le Stelle" : sfida con Milena Vukotic - : Sandra Rondini Ospite de "La Vita in Diretta", Suor Cristina si è vista recapitare una busta misteriosa con i nomi dei suoi sfidanti nella nuova puntata di "Ballando con le Stelle": Milena Vukotic e Simone De Pasquale. Contenta di partecipare allo show, la Suora ha però escluso di darsi al ballo in futuro, preferendo tornare a cantare L'agguerritissima Suor Cristina, che con la sua grinta incuterebbe timore persino alla scatenata ...

Suor Cristina - confessione su Ballando con le stelle : “Troppi dolori” : Ballando: Suor Cristina confessa i motivi per cui deciderebbe di non partecipare Suor Cristina è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini nella puntata de La vita in diretta di oggi, in onda martedì 14 maggio. La religiosa e artista poliedrica, attualmente è impegnata come concorrente a Ballando con le stelle. Intervistata dai due conduttori […] L'articolo Suor Cristina, confessione su Ballando con le stelle: “Troppi ...

Ballando con le stelle 2019 : Suor Cristina balla un tango – 11 maggio (VIDEO) : ballando con Le stelle 2019, Suor Cristina nella settima puntata balla un tango in coppia con Stefano Oradei (VIDEO). Nella puntata di ieri di ballando con le stelle (qui gli ascolti) in onda ogni sabato alle 20:40 circa, Suor Cristina si fa forza dopo i complimenti ricevuti la settimana precedente, quando ha ballato in coppia con Stefano Oradei del Team Oradei, composto da anche da Giulia Antonelli e Jessica De Bona. Clicca qui per vedere ...

Ballando con le stelle 2019 : Suor Cristina balla un boogie (VIDEO) : ballando con Le stelle 2019, Suor Cristina nella sesta puntata balla un boogie in coppia con Stefano Oradei (VIDEO). Nella puntata di ieri di ballando con le stelle (qui gli ascolti) in onda ogni sabato alle 20:40 circa, è tornata Suor Cristina che si è esibita, dal vivo questa volta, con il Team Oradei, composto da Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona. Un team contestato molto da Ivan Zazzaroni, che non capisce il motivo della ...

Fabio Canino a Ballando : “Suor Cristina ha rischiato di svenire” : Suor Cristina, la rivelazione di Fabio Canino a Ballando con le stelle: “Stava svenendo!” Esibizione molto apprezzata quella di Suor Cristina nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2019. A differenza degli appuntamenti delle settimane scorse, infatti, nella puntata di oggi la religiosa ha ballato molto con Stefano Oradei… e poco con le altre due ballerine del team. Tuttavia, al momento della votazione, prima ancora che ...

Suor Cristina a Ballando continua a far discutere : “Vada tra la gente” : Ballando con le stelle, Suor Cristina continua a far discutere Suor Cristina a Ballando con le stelle continua a far discutere. La sua presenza nel programma di Milly Carlucci raccoglie consensi ma anche critiche. C’è chi appoggia la scelta di prendere pare a un programma come quello di Rai 1 e a un programma televisivo […] L'articolo Suor Cristina a Ballando continua a far discutere: “Vada tra la gente” proviene da ...

Suor Cristina rompe il silenzio : “Se vinco Ballando con le stelle…” : Ballando con le stelle 2019: Suor Cristina parla della sua ipotetica vittoria Ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Ora Suor Cristina, rivelazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, dove si trova ogni sabato, suo malgrado, al centro delle polemiche. Raccontandosi a 360 gradi nel magazine succitato, Suor Cristina su Ballando con le stelle 14 ha annunciato: Se dovessi vincere, trionferebbe il messaggio di fede che sto ...

