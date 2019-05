Olimpiadi invernali | la Commissione di valutazione del Cio | “la candidatura Stoccolma-Are

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ladidel Cio si è espressa in merito alladi-Are per ledel 2026 “Il Comune di Are si è proposto come firmatario del contratto come città ospitante (host city contract, ndr) senza. Ciò richiederebbe un forte sostegno finanziario da parte di altri garanti (privati) che in questa fase non sono stati forniti“. Lo scrive ladidel Cio nel suo report sulladi-Are alledel 2026. “Diverse garanzie sono limitate alle dichiarazioni di supporto e non riflettono impegni giuridicamente vincolanti“, si legge ancora nel report. Poi, sulle sedi di gara: “Mentre sono stata fornite lettere di intenti, sono ancora da presentare le garanzie vincolanti per le nuove strutture: il villaggio olimpico di, l’ovale per ...

zazoomnews : Il Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali de… - ilposticino : Il Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del… - ThomasSilkST : RT @Gazzetta_it: Il rapporto Cio premia l’Italia per i Giochi Invernali 2026 #Olimpiade #Olympics -