Mangiano tonno putrido | 10 ricoverati al Civico di Palermo | sequestri della Capitaneria

(Di venerdì 24 maggio 2019) Dieci persone disono finite all’ospedaleper una presunta intossicazione dopo aver mangiato del. Alcuni intossicati sono statiper giorni. Oggi sono stati tutti dimessi. Erano giunti al pronto soccorso del nosocomio Palermitano presentando tutti i classici sintomi da intossicazione da istamina. I controlli dei medici hanno evidenziato infatti che tutti i pazienti erano affetti dalla cosiddetta sindrome sgombroide. L’Asp dopo aver ricevuto la notizia ha avviato tutti gli accertamenti. I dieci pazienti intossicati dalhanno riferito di aver acquistato il pesce a Ballarò, nei pressi di via Messina Marine e nei mercatini. In seguito ai ricoveri ladi Porto diha avviato i controlli e ha passato al setaccio le pescherie del capoluogo. Gli uominiguardia costiera insieme ai carabinieri hanno effettuato ...

