Il blocco delle visite all’Allianz Stadium dipende da un evento commerciale

Adozioni - Palazzo Chigi : “Il ministro Fontana non ha mai rimesso le deleghe. blocco delle attività e danni alle famiglie” : Lorenzo Fontana non ha mai rimesso le deleghe per le Adozioni. Ma ha bloccato le attività amministrative “con conseguenti pregiudizi per le famiglie italiane”. È scontro tra la presidenza del consiglio e il ministro della Lega. Dopo il caso del patrocinio al congresso di Verona, il premier Giuseppe Conte entra di nuovo in rotta di collisione con il ministro della Famiglia. Il motivo? Il caso sulle Adozioni, scoppiato nel governo nel ...