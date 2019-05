Al Bano sorprende | ‘Non escludo che tra me e Romina ci sia un ritorno di fiamma’

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) AlCarrisi lo scorso 21 maggio ha compiuto 76 anni. Il Leone di Cellino durante una recente intervista, è tornato a far sognare i suoi fan in merito ad un possibile riavvicinamento conPower. Il cantante pugliese nelle scorse ore è intervenuto ai microfoni di Radio2 nella trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora. Nel corso dell’intervista Alha parlato più volte della scomparsa di sua figlia Ylenia in quel di New Orleans. Carrisi ha raccontato di aver vissuto gli anni più belli della sua vita accanto alla sua ex moglie. Anni che però, a causa di quella tremenda notte, si sono trasformati in un incubo, portando i due coniugi al divorzio. In merito al rapporto instaurato oggi, Alha dichiarato che attualmente lui e la Power sono diventati più rispettosi l’uno nei confronti dell’altro: “Siamo due genitori che non devono commettere errori”....

