Una sorpresa stupefacente... Mondadori dice di no! Un grammo di cannabis in omaggio con il libro

(Di giovedì 23 maggio 2019)non venderà nelle sue librerie fisiche e digitali i libri della collana "Read&Weed-Grandi autori in erba" di Plantasia, che pubblica classici in formato "mignon" accompagnati da undilegale. A rendere nota la decisione ci ha pensato Marina Berlusconi, presidente di: "Sono profondamente dispiaciuta come editore e prima ancora come madre per quanto accaduto relativamente al volume della collana Read&Weed, pubblicato dalla casa editrice Plantasia. Volume che lanon metterà in vendita nelle librerie con il suo marchio. La promozione della lettura è sempre stato per noi uno degli obiettivi più qualificanti, ma la nostra sensibilità di editori non potrebbe essere più lontana da metodi come quelli utilizzati da Plantasia".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...