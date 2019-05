Ue | portavoce Commissione | “Ondata di fake news tossica e narrativa dell’odio che prende

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) “C’è un’ondata di disinformazione, di informazione non corretta e dichedi mira l’Europa”. Nel primo giorno di votazione per le elezioni europee – i primi ad andare alle urne sono Regno Unito e Olanda – ilcapo dellaEuropea Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, pone l’accendo sulleche screditano le istituzioni Ue. Un tema che negli ultimi giorni è tornato alla ribalta con la cancellazione da parte di Facebook di 77 gruppi e pagine (di cui 23 in Italia) usate “come armi” dai partiti e dai gruppi di estrema destra e anti-Ue che secondo il social network hanno violato la policy della piattaforma. Schinas specifica di non volere “condividere pubblicamente il lavoro che il nostro team dedicato è sempre impegnato a sviluppare”, ma ...

