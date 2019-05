The Mirror and the Rascal di Valerio de Filippis | il nuovo film tratto dal Riccardo III

aldiladelcinema

(Di giovedì 23 maggio 2019) Prodotto dallo Studio E.M.P. (Experimental Meeting Point) di Roma, laboratorio di sperimentazioni artistiche multimediali, Theand theè il primo lungometraggio diretto dade(Pozzuoli, 1960), affermato pittore che da sempre evoca la figura umana indagando il rapporto tra luce, corporeità e psiche.dalla tragediaIII di William Shakespeare, Theand theinscena il delirio del potere contemporaneo in una rilettura d’autore tra cinema, videoarte e musica. Il protagonista,Duca di Gloucester, fratello del Re Edoardo IV, attraverso una lunga serie di delitti elimina tutti gli ostacoli che si frappongono tra lui e il trono d’Inghilterra. Sprofondando nel sordido dell’animo umano, ilè una rivisitazione surreale e perturbante di un grande classico, a proposito di cui il regista dichiara: “La ...

