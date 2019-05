Spunta il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci | primi assaggi

Manduria - Spunta un'altra presunta vittima degli 'orfanelli' : individuato un nuovo video : Sembra non avere più fine l'orrore di Manduria, la cittadina della provincia di Taranto, in Puglia, balzata agli onori della cronaca nazionale per la morte del pensionato 66enne Antonio Cosimo Stano, brutalmente picchiato e seviziato in casa sua da una baby-gang del posto. Al momento sono 18 i ragazzini indagati per il decesso dell'uomo e su di loro pendono accuse gravissime: tortura, aggravata dalla crudeltà, violazione di domicilio e sequestro ...

Nel trailer del film di Downton Abbey col cast originale Spuntano i Reali d’Inghilterra (video) : Il film di Downton Abbey arriverà nelle sale solo alla fine dell'estate - in Italia in autunno, ad ottobre - ma le prime scene inedite della pellicola che fa da seguito alla pluripremiata serie inglese in costume sono già online grazie al primo trailer ufficiale. Focus Features ha pubblicato in anteprima un trailer completo del film scritto dal creatore e sceneggiatore di Downton Abbey Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, già regista ...

Mourinho alla Juve? Clamoroso - Spunta il video che conferma l’affare! -VIDEO- : Da nemico dichiarato a primo alleato verso l’inizio di una nuova stagione. Mourinho alla Juve potrebbe concretizzarsi davvero. Secondo quanto riportato dalle parole del noto giornalista Condò, Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, starebbe cercando di convincere la Juventus a puntare sul tecnico portoghese. Un’operazione decisamente complicata e sappiamo tutti il perchè. Un affare quasi impossibile, […] More

Nel centro di Napoli Spunta Roberto Bolle : l’esibizione improvvisata incanta la città e sorprende i passanti. Il video del flash mob : Una colorata e festante ondata di danza, guidata da Roberto Bolle, ha letteralmente invaso il centro di Napoli. È il segnale di inizio di OnDance, la grande festa della danza presentata ieri dall’Étoile dei due Mondi. L’allegra compagnia di circa 60 ballerini, capitanata da Bolle al suono della musica di Excelsior, è “strabordata” dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo e, dopo aver ...

VIDEO – Addio De Rossi - tutta la verità : Spunta un audio su Whatsapp! : Daniele De Rossi, Addio alla Roma: messaggio audio su Whatsapp di Daniele De Rossi che spiega ad un amico di avere chiesto addirittura 100mila euro a partita al club pur di restare in giallorosso Daniele De Rossi centrocampista della Roma ieri ha annunciato ufficialmente l’Addio dai colori gialloRossi. Tutto a fine stagione e nella fase cruciale della trattativa ha inviato una nota audio su Whatsapp ad un suo contatto. Questo ...

Giro d’Italia – Scena tutta da ridere nella quinta tappa : sul traguardo di Frascati Spunta… una papera [VIDEO] : Avvistata una papera sul traguardo di Frascati: una Scena tutta da ridere nella quinta tappa del Giro d’Italia E’ terminata nel segno di Ackermann la quinta tappa del Giro d’Italia: il tedesco della Bora si è aggiudicato la vittoria sul traguardo di Terracina, beffando per un soffio in volata Fernando Gaviria. L’attenzione, sin dai primi minuti della corsa è stata tutta però su Dumoulin, che dopo pochi km dal via ha ...

Incredibile a Torino : lite Sirigu-Rincon in allenamento - Spunta il VIDEO : Sirigu-Rincon, un faccia a faccia durissimo durante l’allenamento del Torino dagli animi davvero troppo tesi Il Torino sta giocando un’ottima annata, non tale da giustificare un Incredibile nervosismo all’interno dello spogliatoio. Sirigu e Rincon hanno violentemente litigato durante l’allenamento odierno ed è trapelato anche il VIDEO di quanto accaduto tra i due. Solo l’intervento dei compagni ha scongiurato ...

Manduria - Spunta un video della baby gang di 7 anni fa : 'Andiamo dal pazzo' : Continuano a venire fuori novità sul caso di Manduria, la cittadina tarantina travolta da un vero e proprio tsunami dopo la morte del pensionato 66enne, Antonio Cosimo Stano, seviziato brutalmente da una baby gang in casa sua, composta da almeno 14 ragazzini, otto dei quali attualmente si trovano in carcere. Le accuse nei loro confronti sono gravissime: tortura, aggravata dalla crudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona. Quella di ...

Napoli - ai Baretti Spuntano i video del 'ballo armato' : pistole e maschere di Anonymous : Ballano, si divertono, saltano a ritmo di musica, attorno a un tavolino dove probabilmente c'è una torta o qualche bottiglia di champagne. Solo che non è una scena che mette allegria, di quelle che ti ...

Super tripla fotocamera per OnePlus 7 Pro : Spunta un video ufficiale : Stiamo vivendo giorni intensissimi in vista della presentazione di uno degli smartphone Android più attesi di questo 2019, vale a dire il cosiddetto OnePlus 7 Pro. L'evento è in programma durante il mese di maggio e, come accennato pochi giorni fa con un altro articolo dedicato al progetto, con ogni probabilità ci sarà un'impennata significativa del prezzo di listino rispetto a ciò che abbiamo riscontrato negli anni scorsi coi top di gamma di ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme al Coachella : Spuntano foto e video : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, ormai mancano solo le loro dichiarazioni ufficiali Tremate, tremate… i Damellis sono tornati! Dopo le ultime foto di Giulia e Andrea insieme al Coachella anche il più piccolo e remoto dubbio che potessero rinunciare al loro amore è stato spazzato via. Entrambi si trovano al celebre […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme al Coachella: spuntano foto e video ...

MotoGp – In Argentina riSpunta la sexy fan innamorata di Valentino Rossi : dopo il bacio in Spagna - arriva la dichiarazione d’amore [VIDEO] : La sexy fan innamorata di Valentino Rossi torna all’attacco: dopo il bacio rubato in Spagna, arriva la dichiarazione d’amore in Argentina Tanti, tantissimi sono i tifosi che amano in maniera smisurata Valentino Rossi. Tanti, sono coloro che lo seguono in giro per il mondo durante i weekend di gara, tra questi c’è anche una bella tifosa Argentina, diventata ‘famosa’ diversi mesi fa per aver rubato un bacio al ...

Melissa Satta calciatrice per un giorno : l’ex velina si allena col Milan femminile e Spunta il commento di Boateng [FOTO e VIDEO] : Melissa Satta ‘nuovo acquisto’ del Milan femminile: giornata speciale in campo per l’ex velina Nonostante la rottura con Boateng, Melissa Satta continua a seguire con passione il mondo del calcio. La bella ex velina, padre del piccolo Maddox, è ormai ospite fissa infatti a Quelli che il Calcio, ma è stata l’esperienza vissuta ieri che l’ha fatta vedere con occhi diversi da tutti i suoi fan. La modella sarda ha ...

M5S : «Intervenire su Castellammare» - ma Spunta il video del meetup col figlio dell'imprenditore arrestato per camorra : Il caso Castellammare sbarca a Montecitorio. Scoppia la polemica sulla interpellanza presentata dalla deputata stabiese del M5S Carmen Di Lauro (insieme alla collega Teresa Manzo e ad Andrea Caso...