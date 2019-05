Sport in tv giovedì 23 maggio | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi in

Sciopero traSporti : domani aerei fermi 24 ore - giovedì 30 maggio i treni : Gli ultimi dieci giorni di maggio saranno caratterizzati da pochi scioperi, che però dureranno molte ore. Si comincia martedì 21 con uno Sciopero nazionale degli aerei di 24 ore. Essendo nazionale, tutti gli aeroporti d’Italia e le compagnie aeree sono interessate allo stop. L’astensione dal lavoro comincerà alle ore 00:01 e terminerà alle 24:00. Il personale navigante e di terra di tutte le aziende, come Alitalia, Air Italy, Blu Air, aderirà ...

Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, giovedì 16 maggio, sarà un’altra giornata ricca di grandi appuntamenti per tutti gli amanti dello Sport. A Roma continuerà lo spettacolo degli Internazionali d’Italia di tennis. Si svolgerà poi la sesta tappa del Giro d’Italia, con i corridori che dovranno affrontare 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. Azzurri impegnati agli Europei Under17 di calcio, con la semifinale tra Italia e Francia, e al Trofeo di Montreux di volley ...

Sport in tv oggi (giovedì 9 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Sarà una giornata forse un po’ meno ricca di Sport dell’usuale, ma con parecchi verdetti importanti in arrivo, quella di oggi. Sono tre i punti focali odierni. Il primo è legato al match tra Fabio Fognini e Dominic Thiem, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, mentre il resto della giornata tennistica si snoderà dalle 12 fino a tarda sera madrilena. Il secondo arriva di sera, ed è la quarta partita della finale ...

Sport in tv oggi (giovedì 2 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Dopo una giornata decisamente ricca e in attesa del fine settimana, il calendario Sportivo prosegue con un giovedì 2 maggio pieno di appuntamenti da non perdere. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire la terza tappa del Giro di Romandia e la prima frazione del Tour of Yorkshire (con Elia Viviani possibile protagonista), mentre gli amanti del tennis avranno a disposizione ben quattro tornei tra i quali scegliere: ATP Estoril, ATP Monaco, ...

TraSporti - l'Eav revoca lo sciopero proclamato per giovedì 2 maggio : 'In seguito agli ultimi incontri tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, Faisa, Confail e Ugl,, lo sciopero proclamato da queste ultime per il prossimo 2 maggio è stato revocato, pertanto il ...

Sport in tv oggi (giovedì 25 aprile) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Nuova giornata particolarmente ricca di Sport, quella che ci apprestiamo a vivere oggi. Si parte dal tiro a segno, con la Coppa del Mondo a Pechino, per poi passare al primo giro del Trophée Hassan II, che fa parte dell’European Tour di golf (nel PGA Tour, invece, si partirà con il Zurich Classic of New Orleans più avanti). Spazio anche al tennistavolo, ma soprattutto al tennis, con i suoi quattro tornei della settimana e il clou riservato ...

Sport in tv oggi (giovedì 18 aprile) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi giovedì 18 aprile ci sarà tanta carne al fuoco per tutti gli appassionati di Sport che potranno gustarsi diversi eventi. Da non perdere gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo dove vedremo all’opera anche Cecchinato, Sonego e Fognini. Ricchissima serata di calcio col ritorno dei quarti di finale dell’Europa League, il Napoli cercherà la rimonta contro l’Arsenal. Spazio anche alle semifinali scudetto di volley e ...

Sport in tv oggi (giovedì 11 aprile) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Giornata particolarmente ricca di Sport quella in programma oggi, giovedì 11 aprile. Dopo la notte dedicata alle ultime partite della regular season NBA che definiranno il tabellone playoff, l’attenzione resterà concentrata sugli Stati Uniti dove nel pomeriggio si aprirà l’Augusta Masters 2019, primo major della stagione golfistica con Francesco Molinari protagonista. Proseguiranno invece le rassegne europee di lotta, sollevamento ...

Sport in tv oggi (giovedì 4 aprile) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, giovedì 4 aprile, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia con gli Assoluti di nuoto di Riccione al mattino, poi ci sarà il curling a tenerci compagnia nel primo pomeriggio, mentre scatteranno le coppe europee di basket e volley con le italiane protagoniste. In serata gran chiusura con la Serie A di calcio. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, giovedì 4 aprile: 01:00 Beach Volley World Tour Battambang 02:00 Curling, ...

La rassegna stampa di giovedì 28 marzo – Icardi - Mancini e Kean sulle prime pagine Sportive : 1/5 ...