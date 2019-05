Silvio Berlusconi | il primo grande dolore | il Monza vince 3-1 ma viene eliminato dai play

Rieccolo - Silvio l'indistruttibileLa terza giovinezza di Berlusconi : Diciamocela tutta: Berlusconi è un po’ una icona per tutti quelli che credono nel mito dell’eterna giovinezza. Cioè è una specie di assicurazione sul futuro. In lui si concentrano e si addensano i desideri più o meno inespressi e a volte inconfessabili dell’intera società Segui su affaritaliani.it

Dopo europee cercheremo guide autorevoli! Silvio Berlusconi lancia la rivoluzione di Forza Italia : Dopo le elezioni europee del 26 maggio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si metterà alla ricerca di "guide autorevoli e riconosciute" per il suo partito. L'ex presidente del Consiglio, pur rimanendo in campo in prima linea, sembra voler quindi lanciare una piccola rivoluzione nel campo forzista. Silvio Berlusconi non vuole fare un passo indietro e non ha intenzione di lasciare la guida di Forza Italia. Ospite di Matrix, ...

Matrix : stasera l'intervista a Silvio Berlusconi e reportage sulla Brexit : Nuovo appuntamento con Matrix con l'intervista a Silvio Berlusconi sulle elezioni europee e l'esclusivo reportage sulla Brexit.

Tagadà - Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini sull'immigrazione : "Menzogne" : "La menzogna è un mezzo usato dalle persone che sono al governo per non rispondere ai problemi degli italiani". Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi commenta a Tagadà le politiche di Matteo Salvini sull'immigrazione e i numeri e le promesse snocciolate su rimpatri e irregolari. "Da 600mila a

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi e i compensi alle star : chi sono le più pagate del Biscione : Il quotidiano Italia Oggi diffonde i cachet delle star di Mediaset (tutte ben pagate). Ezio Greggio, per esempio: 23 milioni di euro versati da Mediaset dal 2009 al 2013 al noto conduttore di Striscia la notizia. Anni in cui, oltre ad occupare il bancone di Striscia, ha condotto Veline per l’estate

Silvio Berlusconi - coltellata a Giorgia Meloni da Bruno Vespa : "Non votatela - cosa rischia l'Italia" : Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene

Pensioni - Silvio Berlusconi : "Porteremo le minime a mille euro. E le daremo anche alle mamme" : "Una delle cose che faremo noi col prossimo governo è aumentare a 1000 euro, per tredici mensilità, le Pensioni minime", annuncia Silvio Berlusconi ospite in diretta a Corriere tv, "e daremo le Pensioni anche alle nostre mamme". Il Cavaliere rilancia quindi su quei che sono sempre stati cari a Forza

Silvio Berlusconi : al governo un’alleanza innaturale. Dopo le europee nuove elezioni Live : Il presidente di Forza Italia negli studi romani del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #corriereLive

Silvio Berlusconi - il fuorionda “piccante” a Quarta Repubblica : “Me ne facevo sei per notte - adesso non ci crederete…” : Uno scatenato Silvio Berlusconi è stato ospite di Quarta Repubblica su Rete 4 dove, per un momento, ha dimenticato le elezioni europee e gli attacchi al governo gialloverde per tornare alle sue barzellette, alle battute e ai tempi del “bunga bunga”. L’ex premier è senza freni, tanto che in un fuorionda si è lasciato andare ad una confessione: “Me ne facevo sei per notte. adesso non ci crederete… Dopo la terza mi ...

Silvio Berlusconi - l'intervista a Pietro Senaldi : "Italia in crisi da quando non governo" : Presidente, come sta, è tornato in piena attività? «Sto bene. Ho avuto paura, ho temuto di essere arrivato all' ultimo girone ma poi tutto si è risolto e sono di nuovo in campo». Quale sarà il suo impegno in campagna elettorale da oggi a domenica? «Sono in campagna elettorale sui giornali, in radio,

Silvio Berlusconi - la fuga delle truppe di Forza Italia dopo il voto : la manovra di Toti e Meloni : La manovre che si stanno sviluppando alle spalle di Silvio Berlusconi rischiano di drenare una quantità di voti importante a pochi giorni dalle prossime elezioni Europee. Sono manovre che portano dritto a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, punto di approdo di un numero sempre maggiore di attivisti

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espatriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

Silvio Berlusconi : “Alleanza tra Lega e FdI? Non esiste - serve un centrodestra unito” : Silvio Berlusconi ha risposto alle affermazioni di Giorgia Meloni, per cui la destra italiana dovrebbe ripartire da un'alleanza esclusiva di Lega e Fratelli d'Italia. "Non esiste", ha dichiarato il Cavaliere. "Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni. Capisco che Meloni ha un partito piccolo e deve agitarsi per arrivare al 4%, ma è una tattica di corto respiro".Continua a leggere