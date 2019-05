gossipetv

(Di giovedì 23 maggio 2019), seconda puntata AllNow: in passato è stato un volto della televisione italianaè un altro volto già conosciuto nel mondo della televisione e della musica. Questa sera a AllNow riesce a sorprendere la maggior parte della giuria con la sua potente voce. La sua grinta e la … L'articoloa AllNow, Theproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Samantha Discolpa a All Together Now dopo Amici, The Voice e Sanremo - Marcolo1977 : RT @Misteralextv: Samantha Discolpa. Amici 2003. Io non dimentico. #alltogheternow - Misteralextv : Samantha Discolpa. Amici 2003. Io non dimentico. #alltogheternow -