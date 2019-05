NBA Crossover torna a Milano | dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di basket

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) NBAdal 31al 2tornerà a, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La Nationalball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBAdal 31al 2. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento Kings Buddy Hield. L’NBAimmergerà ancora una volta i fan nel mondo dell’NBA grazie ad esibizioni interattive, accompagnando i visitatori in un viaggio culturale incentrato su come la musica, la moda, l’arte e l’intrattenimento abbiano plasmato ed influenzato l’NBA, le sue squadre ed i suoi giocatori. I fan avranno l’opportunità unica di entrare in contatto con la lega più famosa al mondo, attraverso attivazioni, esperienze di ...

Fprime86 : RT @SkySportNBA: ???? L’NBA sbarca in Italia ???? ?? #NBACrossover ?? ?? Dal 31 maggio al 2 giugno ?? Milano, via Novi (zona Tortona) ?? Ospite d’on… - Brutosaaur : RT @SkySportNBA: ???? L’NBA sbarca in Italia ???? ?? #NBACrossover ?? ?? Dal 31 maggio al 2 giugno ?? Milano, via Novi (zona Tortona) ?? Ospite d’on… - manuelriccio_ : RT @SkySportNBA: ???? L’NBA sbarca in Italia ???? ?? #NBACrossover ?? ?? Dal 31 maggio al 2 giugno ?? Milano, via Novi (zona Tortona) ?? Ospite d’on… -