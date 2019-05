GF | lite in casa | Gennaro difende Martina e la De André lo insulta pesantemente

Dramma a Silea - uccide il marito della figlia a fucilate dopo una lite e si barrica in casa : Omicidio a Silea, in provincia di Treviso: un uomo di 90 anni ha ucciso a fucilate il genero 60enne davanti agli occhi della figlia e della nipote, poi si è barricato in casa. Alla base del delitto ci sarebbe stata una lite tra i due, ma accertamenti sono in corso per stabilire dinamica e movente della tragedia.Continua a leggere

Torino - accoltella in casa l’anziana mamma dopo una lite : arrestata 58enne : Al culmine di un litigio la notte scorsa una donna di cinquantotto anni ha accoltellato l'anziana madre con cui vive a Torino. La vittima, settantotto anni, è stata colpita alla tempia sinistra con un coltello da cucina: trasportata all'ospedale Cto, ha riportato una ferita guaribile in sette giorni.Continua a leggere

Maltempo - alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche : allarme rosso - “state in casa e salite ai piani alti” [FOTO LIVE] : allarme alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche: la protezione civile ha elevato l’allerta meteo a “rossa” per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l’allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per vento su costa ferrarese e ...

Maltempo Emilia-Romagna - allerta per i fiumi a Ravenna : “Non uscite di casa e salite ai piani alti” : Procede l’azione di monitoraggio dei fiumi a Ravenna, dopo che le intense piogge della giornata di ieri hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è ...

Una grigliata in casa Toro per fare pace dopo la lite Sirigu-Rincon : Una grigliata per ricompattarsi. Nel momento più importante della stagione del Toro. Stavolta è successo al Filadelfia, dove Belotti e compagni per stemperare gli animi dopo la litigata tra Sirigu e ...

Roma - uomo spara e uccide la moglie dopo lite in casa. I Carabinieri lo trovano con l’arma ancora in mano : L’ennesima lite familiare che si è trasformata in omicidio. A Cave, vicino Roma, un uomo ha ucciso la moglie a colpi d’arma da fuoco al termine di una discussione in casa. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, intorno alle 12, hanno udito degli spari provenire dall’appartamento della coppia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, entrati nell’abitazione dei due coniugi, in un condomino di via ...

lite Gattuso-Bakayoko - caos in panchina in casa Milan : “ci vediamo dopo” : Lite Gattuso-Bakayoko – Si sta giocando la partita valida per il campionato di Serie A, in campo Milan e Bologna in una partita molto importante valida per la Champions League, vantaggio dei rossoneri con un gran gol di Suso. Nel primo tempo infortunio per il centrocampista Biglia, poi il caos nella panchina del Milan. Gattuso chiama il cambio con Bakayoko, il centrocampista non è pronto ed il tecnico manda in campo Josè Mauri. Poi ...

lite per il cane finisce a sprangate tra due vicini di casa : Fabrizio Tenerelli Tutto avrebbe avuto inizio nella serata di ieri, quando il cane del presunto aggressore, un sessantenne si sarebbe scagliato contro la moglie invalida dell’aggredito, 55 anni, suo vicino di casa È finita a sprangate, stamani, la Lite per il cane scoppiata tra due vicini di casa di Imperia. A quanto si apprende, tutto avrebbe avuto inizio nella serata di ieri, quando il cane del presunto aggressore, un sessantenne ...

Le notizie del giorno – lite in casa Juve - tensione Samp sul riscatto di Audero - le parole di Ibrahimovic : Lite IN casa Juve – Festa in casa Juventus, i bianconeri sono reduci dal successo in campionato contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1 che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di vincere l’ottavo scudetto consecutivo. La stagione del club bianconero può essere comunque considerata negativa, nonostante la sontuosa ultima campagna acquisti con l’arrivo del calciatore più forte al mondo il risultato sportivo è stato ...

Lampedusa : lite in casa con uomo armato - padre ferisce per errore il figlio con il fucile : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Al culmine di una lite con un uomo estrae il fucile e colpisce per sbaglio il figlio di 17 anni che resta ferito, anche se non in maniera grave. E' accaduto a Lampedusa, dove, come stanno ricostruendo i Carabinieri, il padre della vittima ha avuto una colluttazione con

Una lite tra vicini di casa a Salerno finisce su Pomeriggio 5 : Approfondimenti lite tra vicini di casa a Salento: scattano due arresti 13 luglio 2018 Una lite tra due vicini di casa per lo scivolo per disabili occupato da un'auto finisce nella trasmissione '...

GF16 - lite nella casa tra Erica Piamonte e Daniele Del Moro : Dentro la casa del Grande Fratello, scoppia una Lite tra Erica e Daniele Al Grande Fratello, scoppia la Lite tra Erica e Daniele. I due gieffini, insieme ad Audrey, si trovano nel Camping Carmelita. Ed ecco che nel corso di questi ultimi giorni, la Piamonte ha rivelato di essere rimasta molto male di fronte ad alcune dichiarazioni fatte dal coinquilino. Scendendo … Continue reading GF16, Lite nella casa tra Erica Piamonte e Daniele Del ...

Omicidio Scandiano - spara al vicino di casa e lo uccide/ lite sfociata in tragedia : Omicidio Scandiano, ammazza il vicino di casa a colpi di pistola e si consegna ai carabinieri: la vittima è il 58enne Giorgio Campani, ecco cos'è successo.

Non solo La Casa di Carta ed Elite - a Madrid apre Casa Netflix - primo centro di produzione europeo della piattaforma : Si fanno sempre più ingenti gli investimenti di Netflix nel mercato dell'audiovisivo spagnolo: dopo i successi de La Casa di Carta ed Elite, ma anche Le Ragazze del Centralino e Farina, la piattaforma ha deciso di ampliare la sua presenza in terra iberica inaugurando a Madrid il suo primo centro di produzione in Europa, che avrà una ricaduta importante in termini di numero di persone impiegate (13.000 già impiegate che diventeranno entro la fine ...