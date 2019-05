Cane in salute soppresso per essere sepolto insieme alla padrona

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) La maggior parte delle persone amafollia i propri cani, dando priorità a quello che è giusto per gli animali prima ancora che per loro stessi. Ma spesso la follia supera la ragione. Queste considerazioni ci portanostoria di una donna degli Stati Uniti che ha voluto che il suofossepera lei. Emma, della razza canina Shih Tzu, era perfettamente inquando è stata soppressa per rispettare il desiderio della sua. Ilè arrivato al Chesterfield County Animal Shelter di Chesterfield, in Virginia, dopo la morte della sua, rimanendo lì per due settimane. In questo periodo, il canile è stato in contatto con l’esecutore testamentario nel tentativo di mantenere l’animale in vita. “Abbiamo suggerito in numerose occasioni che potevano cedere il, perché è una cui potevamo facilmente trovare una casa”, ha spiegato ...

