Abolizione reato abuso d' ufficio | Di Battista | ' Salvini dice stupidaggini | meno Instagram'

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Domenica si avvicina. Sarà il giorno delle elezioni europee che consegneranno all'Italia il termometro del consenso all'interno dell'elettorato. Si tratta di un momento particolarmente atteso, soprattutto alla luce dei costanti dissidi, aldialettici, che continuano ad esplodere tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Le ultime dichiarazioni di Giorgetti, in particolare, sembrano prefigurare che, in caso di conferma di successo della Lega,e i suoi potrebbero pretendere un ruolo egemone all'interno dell'esecutivo, suscitando lo sdegno dei grillini e il conseguente spettro di una crisi che rischierebbe di essere vicina. Da parte del Movimento Cinque Stelle arrivano, invece, due prese di posizioni importanti. La prima è di Luigi Di Maio che, ospite di La 7 e de L'Aria che tira, ha evidenziato come le elezioni europee non cambieranno gli equilibri del Parlamento italiano,ndosi ...

FraMirabelli : E' assolutamente grave che il ministro dell'Interno proponga l'abolizione del reato di abuso di ufficio proprio nel… - lucio_funk : RT @vukbuk: L'ipotesi di abolizione del reato di #abusodufficio è perfettamente in linea col securitarismo, che da sempre svaluta i reati d… - GCDileo : RT @vukbuk: L'ipotesi di abolizione del reato di #abusodufficio è perfettamente in linea col securitarismo, che da sempre svaluta i reati d… -