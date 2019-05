Xiaomi sta lavorando all’ottimizzazione degli annunci su MIUI

È Xiaomi il primo telefono 5G acquistabile in Italia : ma conviene comprarlo di già? : Xiaomi Mi Mix 3 5G diventa ufficialmente il primo smartphone 5G a debuttare sul mercato Italiano con l’ingresso sul nostro territorio programmato per il prossimo 23 maggio. Il modello di alte performance, ma caratterizzato da un prezzo piuttosto aggressivo è stato presentato lo scorso febbraio a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2019. Va da sé che per il momento il dispositivo può funzionare soltanto appoggiandosi sulle ...

Le possibili caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 4 trapelano grazie a un'immagine, anche se le specifiche sembrano davvero esagerate.

Se la modalità scura di MIUI 10 ancora non vi soddisfa, abbiamo trovato il tema perfetto per sfruttare lo schermo AMOLED del vostro smartphone.

Volete darvi al modding con il vostro Xiaomi Mi 9? Ecco una guida completa per sbloccare il bootloader, i permessi di root e installare TWRP.

Come installare la Google Camera su Xiaomi Redmi Note 7 : Avete intenzione di migliorare le foto scattate con il vostro dispositivo? In realtà questo è possibile attraverso la Google Camera (chiamata anche Gcam), un’app che attraverso un algoritmo migliora Notevolmente le qualità delle foto, in leggi di più...

Xiaomi celebra la Festa della mamma proponendo sconti fino a 150 euro su smartphone e accessori. E in più c'è uno sconto di 20 euro per ogni 200 euro spesi

Xiaomi Mi Band 4 ha sempre meno segreti grazie all'ultima versione dell'app Mi Fit: Ecco nuove immagini che mostrano un display a colori e alcuni comandi vocali.

Xiaomi Mi 9 SE riceve la Modalità Luna per la tripla fotocamera posteriore grazie alla nuova MIUI 10 China Stabile 10.3.10.

Migliori smartphone Android per potenza in questa primavera 2019 - Xiaomi piglia tutto : Quali sono i Migliori smartphone Android in questa primavera 2019? Quali sono i device più performanti che garantiscono la migliore efficienza in termini di prestazioni e funzioni? I device Xiaomi, secondo l'ultimissima classifica AnTuTU farebbero incetta di posizioni dominanti in questa prima parte di primavera, in particolare in riferimento alla classifica del tool di valutazione valido per il mese di aprile. La più recente graduatoria ...

A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili.

Xiaomi ha rilasciato un aggiornamento per il Security Center della sua MIUI, arrivato alla versione 2.8.2 con alcune novità per la funzione Game Turbo.

ASUS ZenFone Max Pro (M2) inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie, mentre Xiaomi Redmi 4 si aggiorna alla MIUI 10.3 stabile con una serie di miglioramenti e bugfix.

Xiaomi lancia il condizionatore da pavimento Floor Standing AC in Cina : Con un evento di lancio in Cina Xiaomi ha lanciato sei nuovi prodotti, tra i quali un condizionatore d'aria dotato di un design cilindrico progettato per essere posizionato sul pavimento. Il condizionatore è in grado di oscillare in tutte e quattro le direzioni, su e giù nonché a sinistra e a destra, e di propagare il flusso d'aria in modo che possa raggiungere la stanza molto rapidamente in ogni angolo, inoltre, grazie al chip IoT integrato, ...

Xiaomi Mi 9 SE avvistato nei Mi Store a 399 - 99 euro : Lo smartphone di fascia media Xiaomi Mi 9 ha fatto capolino in diversi Mi Store italiani al prezzo di 399,90 euro. Un fra i tanti fan l’ha immortalato accanto cartellino del prezzo, ma l’azienda ci ha confermato che l’apertura delle vendite inizierà solo a partire dalla prossima settimana. Insomma, si trova in alcuni flag Store del marchio cinese ma non è stato ancora dato il fuoco alle polveri (del marketing). La versione in ...