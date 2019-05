Vela | domani scatta l’edizione 2019 del GC32 Racing Tour | dieci i catamarani pronti a

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Tutto pronto a Villasimius per l’inizio del, a cui parteciperanno bendelsi aprein acque sarde con una flotta composta di benvolanti,a conquistare laVillasimius Cup. Villasimius e la vicina zona di Capo Carbonara – la punta più meridionale della Sardegna- sono fra le località più affascinanti dell’intero mediterraneo con lo sfondo delle alte coste rocciose, le spiagge bianche e le acque azzurre e incontaminate dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, per non parlare dello stagno di Notteri e i suoi famosi fenicotteri rosa. La località negli ultimi anni è cresciuta in popolarità, non solo come meta turistica, ma anche come destinazione velica. Questa settimana ospiterà laVillasimius Cup, prima tappa del circuito deivolanti che ritorna per il ...

