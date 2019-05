Sarri | “Il mio futuro? Sono felice al Chelsea ma voglio capire se sono soddisfatti di me”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Maurizioha commentato le indiscrezioni dei media che lo accostano alla panchina della Juventus nella prossima stagione: “Ora pensiamo solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto, non ho contatti con altri club. Dovrò parlare con la società dopo la finale,sapere secontenti edi me”. “Io adoro la Premier League, in questo momento è il campionato più importante del mondo, emozionante, è bello giocarlo – ha proseguito-. Ma ora dobbiamo solo pensare alla finale”, “di restare in Premier con il, è uno dei club più importanti d’Inghilterra. Dovremo discutere della situazione, ma è normale che alla fine di ogni stagione ci si confronti, succede in tutte le società”, ha continuato il tecnico in conferenza stampa. “Se per il mio stile di gioco preferirei ...

