Salvini:governo vive,a 5S non rispondo

"No, no, nooo... ilnon cade. Va avanti. va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene". Lo assicura il ministro dell'Interno,in un'intervista al Corriere della Sera:"Ildura fino a marzo 2023. IL voto di domenica è quello per cambiare l'Europa, e con ilc'entra niente".LO scontro con i 5S però non è un'invenzione della stampa,gli viene fatto notare. "Ma no, lo so, non ho dubbi- replica- io oggi ho letto, otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna".(Di mercoledì 22 maggio 2019)