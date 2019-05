Roland Garros 2019 | Matteo Berrettini torna per difendere il terzo turno dello scorso anno

Roland Garros - dopo 4 anni si rivede Roger Federer : Roger Federer tornerà a giocare il Roland Garros a distanza di 4 anni dall’ultima partecipazione sul rosso di Parigi dopo 4 anni Roger Federer è tornato sulla terra parigina. L’ultima apparizione al Roland Garros del 37enne fuoriclasse di Basilea risaliva all’edizione del 2015 quando perse in tre set nei quarti di finale da Stan Wawrinka, poi vincitore del titolo. (Spr/AdnKronos) It was a welcome return for @RogerFederer ...

Roger Federer torna al Roland Garros dopo 3 anni di assenza : Sui campi della terra rossa di Parigi, scende in campo Roger Federer, a cinque giorni dall'inizio del Roland Garros. King Roger torna a Parigi dopo tre anni di assenza. Il campione svizzero si presenta sui campi parigini da numero tre del ranking mondiale, dopo il ritiro agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. L'allenamento a Parigi è sul campo Philippe-Chatrier, con l'argentino Diego Schwartzman.

Qualificazioni femminili Roland Garros 2019 : avanti Trevisan e Paolini - out Di Giuseppe : Due azzurre proseguono il cammino nelle Qualificazioni del Roland Garros 2019, secondo Slam dell’anno. A farcela sono Martina Trevisan e Jasmine Paolini, mentre perde dopo un incontro lunghissimo Martina Di Giuseppe. Sarà di scena domani l’unica nostra rappresentante che ancora non ha messo piede in campo a Parigi, Giulia Gatto-Monticone, opposta alla russa Varvara Flink. Di grande valore è la vittoria di Trevisan, che riesce a ...

Roland Garros - tre italiani tra le teste di serie : Fognini numero 9 : Roland Garros, tre italiani tra le teste di serie nel torneo sulla terra rossa più importante al mondo, sintomo di un movimento in crescita Sono state rese note oggi le teste di serie sia maschili che femminili del Roland Garros, secondo Slam stagionale che scatterà domenica sui campi in terra rossa di Parigi Nel seeding maschile, dove sono assenti per infortunio Kevin Anderson e John Isner, sono tre gli azzurri presenti: Fabio Fognini ...

VIDEO Roger Federer torna al Roland Garros dopo 4 anni - i primi allenamenti del Maestro a Parigi : Roger Federer è pronto per tornare al Roland Garros dopo quattro anni di assenza. Il Maestro parteciperà al secondo Slam stagionale dopo addirittura quattro anni di assenza, era infatti dal 2015 che lo svizzero non si esibiva sulla terra battuta della capitale francese e questa volta cercherà di fare saltare il banco per provare ad alzare al cielo quel trofeo vinto soltanto una volta (2009). Il 37enne oggi ha avuto il primo approccio con i campi ...

Roland Garros 2019 : Marco Cecchinato - ritorno nella terra dell’impresa per confermare i progressi : Marius Copil, Marco Trungelliti, Pablo Carreno Busta, David Goffin, Novak Djokovic. Nel 2018 questi sono stati i cinque avversari sconfitti da Marco Cecchinato nella sua corsa verso la semifinale del Roland Garros, un traguardo che in casa italiana non si vedeva da quarant’anni, quando Corrado Barazzutti raccolse un solo game contro Sua Maestà del rosso di allora, Bjorn Borg. Dal 2018 al 2019, tanto è cambiato nella vita del siciliano, che ...

Kyrgios snobba il French Open e vola a Wimbledon : “qui è bello - il Roland Garros fa schifo” : Nick Kyrgios ne combina un’altra delle sue: il tennista australiano preferisce volare a Wimbledon piuttosto che prepararsi per il Roland Garros che “fa schifo” A pochi giorni di distanza dall’incredibile sfuriata che gli è costata l’espulsione dagli Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios è tornato a far parlare di sé, ovviamente per questioni extrasportive. Mentre tutti i tennisti stanno ultimando i preparativi per l’imminente Roland ...

Qualificazioni maschili Roland Garros 2019 : fuori Viola - Arnaboldi e Lorenzi : Dopo i ben 12 italiani scesi in campo ieri nel primo turno delle Qualificazioni maschili del Roland Garros, oggi toccava agli ultimi tre, tutti impegnati, con poca fortuna purtroppo, in incontri con giocatori francesi. E’ andata infatti male a tutti e tre i nostri portacolori e il rammarico è maggiore perché sono usciti tutti al terzo set. Matteo Viola, numero 252 del mondo, ha perso da Mathias Bourgue, numero 237, col punteggio di 4-6 6-1 6-3. ...

Serena Williams pronta per il Roland Garros di Parigi : Maglietta fucsia e leggings, cappellino nero e treccia. Serena Williams si allena sul campo Suzanne Lenglen, il "centrale" del Roland Garros, a Parigi, a cinque giorni dall'inizio del primo dei quattro tornei del Grande Slam. Serena Williams ha partecipato agli Internazionali Bnl d'Italia, a Roma, ma dopo il primo turno si è ritirata per un dolore al ginocchio sinistro. In un comunicato, la vincitrice di 23 Grandi Slam, ha annunciato di voler ...

Al Roland Garros nuova tappa della caccia ai top 10 di Fabio Fognini - infortunio alla coscia permettendo : Con gli Internazionali d’Italia di Roma ormai alle spalle facciamo il punto sulla caccia all’entrata tra i top 10 della classifica mondiale da parte di Fabio Fognini. Né il ligure di Arma di Taggia, che venerdì compirà 32 anni, né i suoi diretti avversari sono in campo nei tornei di questa settimana, per cui il discorso è rimandato al Roland Garros, che inizia domenica. Fabio, attualmente 11° nel ranking ATP, sua miglior classifica di sempre, ha ...

Roland Garros – Sei azzurri al secondo turno di qualificazione - Giannessi ko dopo aver sprecato 4 match point : Sono sei gli azzurri che hanno staccato il pass per il secondo turno di qualificazione, tra questi anche Quinzi e Bolelli Gianluigi Quinzi, Salvatore Caruso, Stefano Napolitano, Stefano Travaglia, Gianluca Mager e Simone Bolelli hanno superato il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in programma da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Subito fuori, ...

Qualificazioni Roland Garros 2019 : sei italiani passano il primo turno. Vittorie al fotofinish per Travaglia e Caruso : Sono cominciate oggi le Qualificazioni del Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam dell’anno, per quanto riguarda il solo tabellone maschile, dal momento che quello femminile prenderà il via nella giornata di domani. Andiamo a vedere cos’è successo, con particolare riferimento ai giocatori italiani. Sono sei i nostri portacolori a superare il turno. Ce la fa Salvatore Caruso, che dopo una battaglia lunga oltre due ore e mezza ...

Roland Garros 2019 : date - tabellone e calendario. Dove vederlo in tv : Roland Garros 2019: date, tabellone e calendario. Dove vederlo in tv È entrata pienamente nel vivo la stagione tennistica sulla terra rossa. E dopo gli Internazionali di Roma il grande tennis si sposta a Parigi Dove dal 20 maggio al 9 giugno va in scena il Roland Garros, uno dei più importanti tornei al mondo. Roland Garros 2019: date Si inizia come detto lunedì 24 maggio e sino a venerdì 24 maggio ci sarà il turno di qualificazioni. ...

Roland Garros 2019 : il tabellone femminile delle qualificazioni. Quattro azzurre in cerca del main draw : Saranno Quattro le azzurre al via del tabellone cadetto di singolare femminile al Roland Garros, che mette in palio dodici posti nel main draw. Martina Trevisan sulla carta ha il compito più ostico avendo trovato già al primo turno una testa di serie, la boema Tereza Smitkova, numero 14, trovandosi oltretutto nello spot della numero 4, l’elvetica Stefanie Voegele. Giulia Gatto Monticone se la vedrà all’esordio con la russa Varvara ...