Pallavolo – Nations League femminile 2019 | ottimo esordio per l’Italia | le azzurre

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La formazione di coach Mazzanti supera al quinto set la Polonia, cominciando dunque con un successo la VolleyballAll’nella Volleyballla nazionale italiana ha battuto 3-2 (25-15, 25-22, 18-25, 21-25, 17-15) le padrone di casa della Polonia. Molto convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti nei primi due set, lesono entrate in campo con l’atteggiamento giusto e hanno tenuto sempre alta la concentrazione, concedendo poco o niente alle avversarie. Dal terzo in poi è stata la Polonia a dettare il ritmo, approfittando di diversi passaggi a vuoto delle vice campionesse mondiali, costrette sempre a inseguire le avversarie. La logica conseguenza è stato il prolungarsi della gara al quinto set, nel quale la nazionale tricolore ha aggredito sin dall’inizio le biancorosse e dopo un finale molto tirato, ricco ...

