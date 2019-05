Nel trattamento del carcinoma differenziato della tiroide si usano cure oncologiche?

fondazioneserono

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ilsi riesce a trattare, e a guarire, nella grandissima parte dei casi con lespecifiche di questa neoplasia, come lactomia e l’ablazione con radioiodio. In casi molto rari si impiegano anche la terapia oncologica sistemica. Questa dovrebbe essere iniziata quando si dimostra una progressione delo delle sue metastasi, in base a immagini radiologiche e secondo i criteri stabiliti dal Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) in italiano: criteri di valutazionerisposta nei tumori solidi. In caso di ampia diffusione del tumore ed elevato rischio di compressione o infiltrazione di organi vicini, lesistemiche possono essere iniziate anche in assenza di una vera e propria progressione dimostrata. Comunque, anche se la progressionemalattia o i rischi a essa ...

PaolaMessina19 : RT @parpinux: Il 30/05/2019 alle 18:00 presso il @Corriere (Milano), incontro aperto al pubblico su 'Le nuove frontiere nel trattamento dei… - GiacomoMarcella : RT @parpinux: Il 30/05/2019 alle 18:00 presso il @Corriere (Milano), incontro aperto al pubblico su 'Le nuove frontiere nel trattamento dei… - CancerCoreEU : RT IstTumori 'RT parpinux: Il 30/05/2019 alle 18:00 presso il Corriere (Milano), incontro aperto al pubblico su 'Le… -