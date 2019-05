Natasha Stefanenko | La mia infanzia in Russia è stata segnata dal terrore

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sandra Rondini La bella ex modella ha raccontato la suavissuta nell'ansia e neldi morire da un momento all'altro per colpa di una bomba atomica. Cresciuta durante la Guerra Fredda in, non riusciva a dormire la notte per la paura Ospite di Caterina Balivo nel talk show "Vieni da me", l'attrice e showgirlha ripercorso alcuni momenti della suae ha rivelato di aver vissuto nel "" quando da piccola viveva incon i suoi genitori, in piena Guerra Fredda. "Io ho vissuto tantissimo tempo coldel bottone rosso. A scuola ci dicevano che prima o poi gli americani avrebbero spinto il pulsante della bomba atomica e ci avrebbero fatto tutti saltare in aria", ha spiegato.“E' stato un periodo che non dimenticherò mai. Vivevo nel. Dovevamo fare tutto quello che ci dicevano. Ad esempio non potevo ...

